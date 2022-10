Drusian partner della Centomiglia tra le colline del Prosecco

Manca poco all’edizione dei record della Centomiglia sulla Strada del Conegliano Valdobbiadene che vedrà ai nastri di partenza 70 equipaggi d’epoca, con alcune rarità e grandi brand dell’automobilismo.



La XVII edizione della manifestazione turistica per auto storiche si svolgerà tra venerdì 7 e sabato 8 ottobre, lungo un percorso di 160 chilometri tra le splendide colline del prosecco Conegliano Valdobbiadene Docg, patrimonio dell’Umanità Unesco. Attraverso un itinerario inedito tra i borghi di interesse storico-culturale, gli equipaggi scopriranno la bellezza del paesaggio nelle differenti sfaccettature che caratterizzano questo grande territorio enologico italiano.

La gara d’endurance partirà da Follina e la prima frazione si concluderà proprio a Bigolino di Valdobbiadene, nel cuore produttivo di Drusian, scelta tra le aziende partner per il costante lavoro di custodia dell’unicità di queste colline.Ad accogliere gli equipaggi ci sarà Francesco Drusian, al timone dell’azienda di famiglia che con 80 ettari di vigneto rappresenta una delle proprietà più estese all’interno del territorio della Docg Conegliano Valdobbiadene. I piloti, dopo una piccola sosta in cantina per un brindisi, proseguiranno per la tappa successiva.Ogni equipaggio riceverà una bottiglia di Spumante Valdobbiadene Docg Extra Dry Drusian, che rappresenta l’essenza autentica di questo terroir.

Azienda Agricola Drusian Francesco

Via Anche 1 - 31049 Bigolino di Valdobbiadene (Tv)

Tel +39 0423 980000

