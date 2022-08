Ornellaia, vendemmia precoce ma si prospettano uve di ottima qualità

Iniziata la vendemmia 2022 a Ornellaia. Il 25 agosto i primi grappoli delle varietà rosse sono stati raccolti confermando la precocità dell’annata già osservata per le uve bianche, la cui raccolta è cominciata il 9 agosto.

«Dopo le prime giornate di vendemmia del Sauvignon Blanc, svolte nelle ore notturne per preservare al massimo l’integrità e la fragranza del frutto, si sono verificati i tanto attesi temporali di Ferragosto. Le abbondanti piogge hanno rallentato leggermente la maturazione dando la possibilità di concludere in tranquillità la raccolta di Sauvignon e Viognier. A questi è seguita la raccolta del Merlot e del Vermentino. Una precocità che è la conseguenza logica di una stagione fuori dal comune», osserva Axel Heinz, direttore della tenuta Ornellaia.

La calura e la siccità hanno rappresentato una sfida importante per l’annata 2022. Elemento fondamentale per la corretta interpretazione dell’annata sono state le scelte agronomiche messe in atto per la gestione del suolo e della chioma. Non mancano però elementi che possono far pensare a un millesimo di qualità: invaiatura svolta in ottime condizioni, carico produttivo limitato in modo naturale, uva potenzialmente ricca e concentrata.

«Da adesso e per i prossimi giorni sarà estremamente importante individuare con ancora maggiore precisione la data di raccolta per ciascun vitigno e per ogni singolo appezzamento. Ad oggi le prime impressioni danno l’idea di una vendemmia non abbondante ma, se il tempo si mantiene buono, potenzialmente di alto profilo. Fare previsioni è comunque sempre molto delicato e complesso, consapevoli che solo quando l’uva arriverà in cantina si potranno stilare opinioni concrete e realistiche», conclude Heinz.

