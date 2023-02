Moët Hennessy compra Minuty

Moët Hennessy e Minuty hanno annunciato un’alleanza strategica per supportare lo sviluppo internazionale della prestigiosa tenuta Château Minuty, riconosciuta come Grand Cru Classé Côtes-de-Provence sin dal 1955. L’accordo prevede l’acquisizione da parte di Moët Hennessy della quota di maggioranza di Minuty, mentre la famiglia Matton mantiene la conduzione della tenuta. Gli attuali manager, nonché discendenti del fondatore, Jean-Etienne e François Matton, continueranno a dirigere la società, come le precedenti generazioni.

La tenuta Minuty, fondata sotto il regno di Napoleone III e forte del contributo di diverse generazioni della famiglia Matton-Farnet, ha creato una collezione di vini di alta gamma provenienti dall’eccezionale terroir della penisola di Saint-Tropez, i cui vigneti si estendono sulle colline di Gassin e Ramatuelle. Oggi, Minuty è il leader di mercato in Francia ed è distribuito in oltre 100 Paesi. Si distingue per il suo savoir-faire secolare, che dona ai vini Rosé de Provence una peculiare raffinatezza.

Philippe Schaus, Presidente e Ceo di Moët Hennessy, ha dichiarato: «Questa partnership strategica con Minuty, uno dei leader mondiali nel mercato dei Rosé de Provence, è fonte di grande orgoglio per il Gruppo. Siamo felici di avere l’opportunità di collaborare con un team di talento come quello di Minuty, noto per il grande impegno nella creazione di vini di altissima qualità». E aggiunge: «È un nuovo passo avanti nel rapporto di fiducia tra il Gruppo e la Famiglia Matton, un rapporto costruito negli ultimi due anni con la distribuzione dei loro vini nella regione Asia-Pacifico. Quest’alleanza, spinta dalla forte domanda dell’export, potenzierà a livello internazionale lo sviluppo dei vini Minuty, portando grandi vantaggi all’intera categoria dei Rosé de Provence».

Jean-Etienne e François Matton, amministratori e soci di Minuty, concordano: «Siamo entusiasti di questa partnership con Moët Hennessy. La nostra alleanza strategica, che si fonda sulla comune passione per vini eccezionali e il rispetto per un savoir-faire tramandato di generazione in generazione, consentirà alla nostra tenuta di beneficiare della forza di un importante gruppo internazionale, pur mantenendo intatto il patrimonio storico e le tradizioni di Château Minuty».

Moët Hennessy e Minuty, uniti dalla stessa passione per il vino, condividono l’ambizioso obiettivo di incrementare lo sviluppo della tenuta e influenzare l’intera categoria dei vini, in cui la Francia mantiene un ruolo di primo piano a livello globale

© Riproduzione riservata