Pier Giuseppe D'Alessandro nuovo direttore generale di Poggio Antico

Marcel van Poecke, presidente dell'azienda vitivinicola Poggio Antico di Montalcino, è lieto di annunciare la nomina di Pier Giuseppe D'Alessandro a nuovo Direttore Generale; sostituirà Federico Trost, che ha deciso di affrontare una nuova sfida dopo cinque anni alla guida di Poggio Antico. Il Consiglio d’amministrazione e l’intero team ringraziano Federico per il suo coinvolgimento personale e per i traguardi che l’azienda ha raggiunto sotto la sua guida, e gli rivolgono i migliori auguri per il suo prosieguo di carriera.

Pier Giuseppe D'Alessandro

Pier Giuseppe D’Alessandro è un direttore tecnico molto stimato e di grande esperienza che negli ultimi cinque anni è stato a capo di tutte le principali evoluzioni agricole ed enologiche della proprietà, tra cui il passaggio all'agricoltura biologica, la dettagliata analisi geologica del vigneto e la sua riorganizzazione attraverso un importante programma di reimpianto, la puntuale gestione plot by plot delle unità di suolo e l’evoluzione delle pratiche colturali. Esempio ed espressione di questa evoluzione qualitativa nel nome della continua ricerca dell'eccellenza sarà la release, ad inizio 2024, de “I Poggi”, un single vineyard ottenuto da terroir dalla grande espressività.

Pier Giuseppe guiderà il percorso di crescita continua di Poggio Antico con professionalità e nel pieno rispetto della natura, aiutato da un team motivato che lo accompagnerà nei nuovi, numerosi progetti attualmente in corso e in quelli futuri.

Il Consiglio e il team sono orgogliosi di questa naturale evoluzione aziendale, in diretta continuità con la storia di Poggio Antico, e non vedono l'ora di lavorare alle prossime tappe del percorso che mira ad ottenere la miglior espressione del terroir tramite la produzione di vini pregiati di alta gamma.

