Cantina Kaltern, Thomas Scarizuola nuovo enologo

Cantina Kaltern e il Kellermeister Andrea Moser hanno deciso dopo anni di fruttuosa collaborazione di separare il cammino intrapreso fin qui insieme, a partire da lunedì 27 marzo 2023. Il presidente di Cantina Kaltern Christian Sinn: «i soci della Cantina e il suo direttivo ringraziano il Kellermeister per la dedizione e per il lavoro svolto e gli augurano nuovi successi professionali».

Andrea Moser tira le fila della sua esperienza sulle sponde del lago di Caldaro: «Quelli appena trascorsi sono stati nove anni intensi e appaganti: ma è arrivato il momento per me di misurarmi con nuove sfide. Ringrazio il direttivo e i soci per l'opportunità che mi hanno offerto in questi anni».

Thomas Scarizuola

La direzione di Cantina Kaltern annuncia anche la nomina del nuovo Kellermeister: l’enologo Thomas Scarizuola, che ha lavorato in team con Andrea Moser fin dal 2014. L’altoatesino Thomas Scarizuola, classe 1989, dichiara: «è un grande onore per me, e una grande responsabilità, guidare in prima persona questa grande famiglia di 590 vignaioli e tradurre in vino i valori del Lago di Caldaro. Il mio obiettivo è proseguire nella strada della qualità e dell’identità territoriale e accompagnare Cantina Kaltern verso nuovi traguardi».

