Nasce Sorbara Fizz, il drink a base Lambrusco di Cantina della Volta

Dopo aver conquistato le tavole di noti chef stellati e le pagine di prestigiose riviste enologiche, il lambrusco entra a pieno titolo nel mondo della mixology, convincendo anche i più famosi barman e bartender. Complici la sua freschezza, la leggerezza e la versatilità che ne fanno un vino adatto anche ad aperitivi e after dinner. Nascono così originali interpretazioni di celebri cocktail, drink e long drink insieme a nuove creazioni che stuzzicano naso e palato con inaspettati abbinamenti.

L’ultimo nato si chiama Sorbara Fizz ed è frutto della collaborazione fra Cantina della Volta, indirizzo d’eccellenza con sede a Bomporto (Mo) e Marco Ghidorzi, in arte Ghidda, barman e bartender di Modena che, con il Lambrusco di Sorbara Metodo Classico Brutrosso, ha codificato un modo di bere modenese simile allo Spritz. Da sorseggiare e degustare in momenti conviviali night&day.

Sorbara Fizz, espressione della cultura e del territorio emiliani «Sorbara Fizz è un cocktail, più propriamente una polibibita, che racchiude e identifica in sé un territorio e un modo di bere tipico dell’Emilia e, in particolare, del modenese dove il lambrusco è protagonista da millenni» precisa Ghidda che si definisce un mixosofo.

«Dallo studio degli antichi Thermopollum romani, poi diventati osterie, bar e caffè – continua il bartender – si ritrova lungo tutto lo stivale l’usanza di mescolare vino di fichi o aromatizzato alle rose con acqua o ghiaccio. È ragionevole pensare che, con il miglioramento delle tecniche di vinificazione e conservazione del vino, questa miscela popolare si sia nel tempo arricchita con l’aggiunta di un amaro, un bitter, un macerato di erbe, spesso amare, che richiedevano di esser bilanciate con una buona dose di edulcoranti per renderle più gradevoli. È nato così quel cocktail che oggi conosciamo come Spritz, re degli aperitivi e dei momenti conviviali, declinato in diversi nomi e varianti regionali. Anche nelle comunità rurali modenesi di fine Ottocento era consuetudine, soprattutto fra coloro che lavoravano la terra, bere il “mes e mes”, in dialetto “mezzo e mezzo”, ovvero una bevanda ottenuta con acqua e lambrusco in parti uguali. Dotata di acidità e alta mineralità, dissetava mentre integrava sali e liquidi persi durante il lavoro. Il nuovo Sorbara Fizz di Cantina della Volta si ispira e rende omaggio a questa antica tradizione».

il Sorbara Fizz

La ricetta

Dissetante, frizzante, leggero. Sorbara Fizz di Cantina della Volta solletica i sensi regalando giovialità. Subito conquista la vista con il suo colore rosso luminoso e trasparente, di grande fascino; poi seduce il naso, in prima battuta con i sentori di lampone e frutti di bosco e, subito dopo, con note fresche e agrumate. In bocca è un perlage avvolgente, un’esplosione di freschezza prima e di leggera sapidità dopo che lasciano spazio nel finale alle ammalianti note amare del bitter Fusetti che completa e dona complessità alla bevuta.

La ricetta di Sorbara Fizz è semplice e si può ripetere a casa, a patto che si utilizzi il Lambrusco di Sorbara Metodo Classico Brutrosso di Cantina della Volta e un bitter di alta qualità, come quello di Fusetti, a cui si aggiunge qualche goccia di succo di limone o, per i miscelatori più avanzati, un barspoon di acido citrico. Il drink così ottenuto va servito preferibilmente nel collins da 30/35cl o, in alternativa, in un tumbler alto. Il tocco finale è offerto da un lampone fresco che richiama i sentori fruttati del bosco, tipici del vino Brutrosso.

Ingredienti:

30 ml bitter Fusetti;

5 ml acido citrico o succo di limone;

120 ml ca di Sorbara Metodo Classico Brut Rosso di Cantina della Volta;

Bicchiere: Collins

Tecnica: Build over Ice

Inserire gli ingredienti direttamente nel collins full ice, mescolare delicatamente e servire rigorosamente senza cannuccia, decorando il bicchiere con lampone fresco.

Brutrosso by Cantina della Volta

Il colore è rosso rubino brillante, il perlage elegante e persistente, i profumi delicatamente fruttati. Basta un sorso per esserne completamente conquistati. Il Lambrusco di Sorbara di Cantina della Volta è un vino fresco e avvolgente, che si sposa bene con i sapori della tradizione emiliana e con le ricette della cucina mediterranea. La naturale vocazione di questo Lambrusco è donare il meglio di sé attraverso la rifermentazione in bottiglia (per 15/20 mesi prima del dégorgement e dell’entrata in commercio), un metodo tradizionale che Cantina della Volta ha perfezionato negli anni ritagliandosi un posto di riguardo.

Brutrosso al naso presenta invitanti fragranze di lamponi e fragoline succose miste a intriganti note agrumate. Al palato entra deciso, per allargarsi con ricchi sapori fruttati. Il finale è piacevole, con una buona persistenza e un ottimo equilibrio tra acidità e sapidità. La chiusura è pulita. Ha un grado alcolico di 12,5% vol. e va servito a 8-10°C. Lo stoccaggio delle bottiglie avviene a temperatura costante di 12°C per un periodo di almeno 9 mesi.

Dopo il rémuage e successivo dégorgement, si procede con l’aggiunta della liqueur d’expédition e con il confezionamento. È disponibile in bottiglie da 750 ml in scatole da 6. L’eleganza del Metodo Classico e la generosa vivacità della rifermentazione naturale in bottiglia rendono queste bollicine emiliane adatte ai momenti conviviali e ad un consumo quotidiano in abbinamento a tantissime ricette della cucina emiliana e mediterranea. Gnocco fritto, tigelle e salumi, ma anche finger food e pizza con cui Brutrosso si abbina molto bene

Cantina della Volta

Via per Modena, 82 - 41030 Bomporto MO

Tel 059 7473312

© Riproduzione riservata