Alla "scoperta virtuale" di Pasqua Vini sul nuovo sito web della cantina

Una nuova piattaforma progettata per condividere, informare e emozionare: pasqua.it è insieme esperienza, formazione e intrattenimento intorno al mondo valoriale e ai progetti vitivinicoli di Pasqua Vini. Seguendo la strategia di comunicazione ormai consolidata dalla cantina - frutto di analisi, ricerca e sperimentazione - la nuova piattaforma digitale, sfruttando la più evoluta tecnologia, traduce in formato digitale i valori e i codici espressivi che contraddistinguono la filosofia della cantina veronese

La home del nuovo sito web di Pasqua Vini

Come dimostrano i risultati emersi dalla ricerca commissionata dall’azienda scaligera all’agenzia internazionale Toluna, per i Millennial e Gen Z di Italia, Regno Unito e Stati Uniti (target su cui la famiglia Pasqua continua a investire con i propri progetti) il web resta la piattaforma principale per informarsi, scoprire novità e confrontarsi con i brand che più incontrano le proprie attitudini. E, soprattutto per i giovani Oltreoceano, il vino occupa un ruolo di primissimo piano sui motori di ricerca.

Pasqua Vini, sempre attenta a interpretare con sguardo pionieristico i trend emergenti, ha così deciso di rinnovare la propria “casa virtuale” - che è spesso il primo strumento di accesso alla storia, ai valori e ai prodotti della cantina - per intercettare un bacino sempre più ampio di consumatori curiosi e attenti al mondo digital. Il nuovo sito, realizzato dallo Studio di Design multidisciplinare Adoratorio, non è solo un utile strumento di informazione sui vini e sui vigneti, ma si propone come un luogo dove scoprire i valori e la visione della cantina e ognuno può costruire la propria personale esperienza del brand. Ne è un primo esempio la landing page, vero e proprio spazio tridimensionale, che introduce al mondo Pasqua Vini e dove l’utente può muoversi liberamente.

Il menu di navigazione è semplice e intuitivo, le informazioni sono raccolte in strutture schematiche che rendono più facile l’esplorazione, dalle etichette storiche agli Icons, alla visita virtuale della cantina, l’esplorazione dei vigneti, passando per le numerose collaborazioni che vedono Pasqua Vini dialogare con i nuovi interpreti dell’arte contemporanea. La palette cromatica è impostata a colori neutri e della terra, come connubio visivo della contemporaneità del linguaggio della cantina e insieme richiamo all’incipit di tutto cioè il vigneto

La sezione i nostri vini del nuovo sito web di Pasqua Vini

Spiega Riccardo Pasqua, amministratore delegato di Pasqua Vini: «Il nuovo sito è stato un investimento, sia per l’impegno del team interno che si è dedicato al progetto sia in termini finanziari, importante del nostro budget annuale. Ma era imprescindibile avere un gate digitale di accesso al mondo Pasqua che valorizzasse adeguatamente la qualità dei nostri vini. La ricerca e l’innovazione che caratterizzano i nostri progetti vitivinicoli devono essere la cifra che caratterizza anche tutta la narrazione che sviluppiamo intorno ad essi. L’ecosistema digitale che abbiamo costruito in questi anni, formato da 10 diverse piattaforme social per cui sviluppiamo 6 diversi piani editoriali, oggi si arricchisce del nuovo sito che rappresenta un touch point fondamentale per tutti i nostri partner e clienti finali».

Prosegue Filippo Maria Cipriani, Head of Adoratorio: «La volontà, di Adoratorio e di Pasqua Vini, di ottenere un sito significativo e sorprendente ci ha portato a lavorare fianco a fianco per quasi un anno e sviluppare insieme dal concept creativo alle soluzioni più tecniche di alberatura alla costruzione del layout e delle singole pagine. È incredibile come riporre fiducia nei propri partner possa portare ad ottenere risultati grandiosi.»

