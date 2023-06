Serena Wines con Bikkembergs al Pitti Immagine Uomo 2024

Serena Wines 1881 sale per la prima volta sul palcoscenico di Pitti Immagine Uomo. La storica azienda di Conegliano - oggi tra le cinque più grandi e rappresentative realtà del territorio nonché leader di mercato nella produzione di Prosecco Doc e Docg – sarà infatti presente alla nuova edizione della sfilata fiorentina più famosa al mondo in collaborazione con Bikkembergs, celebre maison fondata nel 1986 dall’omonimo designer che trova ispirazione nell’unione tra la creatività della moda e la funzionalità dello sport.

Durante tutte le giornate della manifestazione, da martedì 13 a venerdì 16 giugno dalle 16.00 alle 18.00, lo stand di Bikkembergs – uno spazio espositivo di circa 300 metri quadrati allestito nella Sala della Volta – verrà rivoluzionato per ospitare momenti di relax e convivialità aperti ai propri ospiti. Qui clienti, giornalisti e visitatori avranno l’opportunità di degustare - sia al calice sia miscelato all’interno di gustosi cocktail - il Prosecco Doc Treviso Brut firmato Serena 1881. Un vino fresco e brioso con piacevoli sentori floreali e fruttati, dal sorso spensierato ma al tempo stesso avvolgente e di grande qualità. Una bollicina vivace perfetta per ogni social occasion, portavoce di uno dei brand di punta e di maggior prestigio di Serena Wines 1881. Lanciato nel 2021 in occasione del 140° anniversario dell'azienda, Serena 1881 è infatti il marchio - completo di vini spumanti, frizzanti, fermi bianchi e rossi - dedicato alle scelte, all'indipendenza e ai valori del territorio. Una linea elegante e ambiziosa, fatta di tempo e di design.

Una collaborazione, quella con Bikkembergs, che riflette pienamente il forte legame con il mondo dello sport della famiglia Serena. Il marchio Serena Wines 1881 accompagna infatti da parecchi anni diverse squadre di varie discipline (basket, pallavolo, calcio e tennis) - locali e non - e lo stesso Luca Serena, quinta generazione oggi alla guida del gruppo, è un tennista attivo oltre che un appassionato di sport.

