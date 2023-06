Al festival Taobuk di Taormina un brindisi alle "libertà" con i vini di Cusumano

Cusumano brinda a “le libertà” insieme ai tanti ospiti - scrittori, artisti, filosofi e intellettuali - che animeranno l’edizione 2023 di Taobuk, la rassegna letteraria e artistica che si svolge a Taormina da giovedì 15 a lunedì 19 giugno e che quest’anno esplorerà l’immensa potenza creativa, la forza di aggregazione e le opportunità che la libertà e le libertà conferiscono all’uomo libero.

«Scriviamo le nostre storie sulla terra - sintetizza Diego Cusumano - L’allevamento della vite e la selezione delle uve, richiedono una concentrazione e una capacità di ascolto molto simili a quelle necessarie alla scrittura. Ogni vendemmia è una nuova storia da narrare, con dettagli e sfumature sempre diversi, ma sempre autentici e reali».

Tutti i momenti conviviali di Taobuk saranno accompagnati da una selezione di vini di tutte le cinque tenute di Cusumano nonché da quelli di Alta Mora sull’Etna. Tra questi, il principale protagonista di ogni appuntamento sarà la nuova annata di Angimbé, l’Igt Terre Siciliane, affabile come l’estate siciliana, grazie all’Insolia (70%) e complesso come lo Chardonnay (il restante 30%), allevato a Ficuzza, a 700 metri sul livello del mare e raccolto a mano in cassette all’inizio di settembre.

