Un vino siciliano in business class nei voli intercontinentali di Ita Airways

Una giovanissima e piccola azienda vinicola siciliana si è aggiudicata la gara per fornire un suo vino ai passeggeri della Business Class di Ita Airways, la compagnia aerea italiana. Si tratta di Baglio Bonsignore di Naro in provincia di Agrigento che ha proposto il suo Nero d’Avola “Io” Doc Sicilia 2021. La gara nazionale è stata aggiudicata sui seguenti parametri: qualità 60%, prezzo 15%, tempi di pagamento e consegna 25%. Indice che è stata essenzialmente la qualità e la piacevolezza del vino a convincere la giuria. Nata nel 2016, di proprietà di Luigi e Debora Bonsignore possiede 15 ettari di vigne, attualmente cinque etichette di cui alcune già cariche di medaglie nei concorsi e di lusinghieri giudizi sulle guide, una conduzione bio in terreni di pregio, quote alto collinari, viti giovani capaci già di dare uve di eccellenza, merito anche all’enologo Tonino Guzzo tra i più noti dell’Isola.

Il Baglio Bonsignore di Naro sui voli di Ita Airways

La fornitura prevede 7.600 bottiglie che i fortunati che viaggiano in Business Class nei voli intercontinentali potranno apprezzare accompagnando i piatti gourmet creati da Alfonso ed Ernesto Iaccarino del ristorante tristellato Don Alfonso 1890. “Io” è un vino che fa solo acciaio per mantenere la bevibilità, la freschezza, il frutto di un Nero d’Avola vinificato modernamente e in rispetto del territorio. «Siamo orgogliosi e colmi di soddisfazione per questa prestigiosissima fornitura che più che interessarci economicamente fa conoscere la nostra giovane e piccola cantina ad un pubblico capace di apprezzare il bello ed il buono della vita, sperando che possano anche venire a trovarci in azienda per provare anche l’accoglienza che i siciliani sanno dare».

