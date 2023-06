Marchesi Antinori acquisisce l'americana Stag's Leap Wine Cellars

Marchesi Antinori, una delle più antiche aziende familiari produttrici di vini di qualità, annuncia la firma dell’accordo che sancisce il completamento dell’acquisizione della piena proprietà di Stag’s Leap Wine Cellars, dopo 16 anni di partnership con l’azienda americana Ste. Michelle Wine Estates. «Il nostro obiettivo è quello di preservare il prestigio di questa storica azienda, che indubbiamente rafforza la nostra presenza in un mercato strategico come quello degli Stati Uniti. L’acquisizione di Stag’s Leap Wine Cellars è la conferma della nostra convinzione dell’importanza di questo terroir straordinario nello scenario internazionale.» dice Piero Antinori, Presidente Onorario di Marchesi Antinori.

Stag’s Leap Wine Cellars

L’operazione è stata portata a termine da Marchesi Antinori attraverso il ricorso a mezzi propri e con il supporto di Mediobanca in qualità di Advisor finanziario, di Intesa Sanpaolo, quale banca agente e finanziatore insieme a Cassa Depositi e Prestiti e Banca Nazionale del Lavoro. Smest e Fondo di Venture Capital del Ministero degli Esteri (Maeci) hanno affiancato l’acquirente nel capitale della società americana. Pricoa Private Capital, parte del Gruppo Pgim Inc., ha sottoscritto un’emissione obbligazionaria finalizzata all’acquisizione.

«È un bel messaggio non solo per le realtà del vino ma anche per le tante aziende ed eccellenze italiane: possono essere sufficientemente ambiziose per fare operazioni di questo tipo», dice Renzo Cotarella, Amministratore Delegato di Marchesi Antinori. «La Napa Valley è una delle migliori zone al mondo per la produzione di vino di qualità. Un territorio straordinario, di grande identità stilistica e che si trova in un paese, gli Stati Uniti, che rappresenta la prima realtà al mondo per consumo di vino, non soltanto in termini di quantità ma anche di valore», continua Renzo Cotarella.

