Tenuta Ville d'Arfanta: enogastronomia e ospitalità tra le colline del Prosecco

Non più solo tour guidati in vigna ed esperienze di degustazione. A partire da giugno 2023 la splendida Tenuta Ville d’Arfanta di proprietà della famiglia Serena si è aperta al mondo dell’hospitality per offrire ai propri clienti la possibilità di assaporare ancora più da vicino l’unicità e la magia delle morbide colline coneglianesi - dal 2019 fiero patrimonio dell’Unesco – soggiornando in struttura.

Tenuta Ville d'Arfanta

Acquistata nel 1999 da Giorgio e Gerardo Serena, la Tenuta Ville d’Arfanta si compone di due meravigliose case coloniche circondate da circa quattro ettari di vigneto che si adagiano sulle colline di Arfanta di Tarzo, nella zona nordorientale della Docg Prosecco, dove da sempre si coltivano le uve Glera. Ci troviamo dunque nel cuore della produzione del Conegliano Valdobbiadene, a rappresentare l’amore che da oltre 140 anni lega la famiglia Serena al proprio territorio d’origine, alla tradizione e in particolare al Prosecco, fiore all’occhiello dell’ampia offerta enologica firmata Serena Wines 1881. Lo stesso marchio Ville d’Arfanta nasce per celebrare, attraverso prodotti top quality, l’unicità di questa terra preziosa, madre di una tradizione vitivinicola ormai centenaria che nel mondo è diventata sinonimo di pura italianità.

La struttura ricettiva della Tenuta, dallo stile rustico e tipicamente veneto, evoca in ogni suo aspetto la storia della famiglia proprietaria. Chi desidera pernottarvi può scegliere tra quattro camere, tutte differenti per ispirazione e composizione, oltre che per il panorama proposto. Se la suite “Serena” gode di un’ampia vista sui vigneti, la camera "Anima" - che con i suoi colori vuole essere un elogio al mare, specchio dell'anima - affaccia sul cortile interno. La camera "Passione" celebra l'amore per l'arte della produzione del vino, mentre la camera singola "Terra" è un omaggio al legame con le proprie radici che da sempre caratterizza la famiglia Serena.

L’attività di ospitalità va ad affiancarsi alle quattro formule di turismo esperienziale già attive da un anno presso la Tenuta, studiate per adattarsi ad ogni esigenza e per permettere ai visitatori di immergersi nella storia e nei valori distintivi dell’azienda Serena Wines 1881 assaggiando, oltre ai vini dei suoi marchi premium, anche l'olio extravergine di oliva Kreos qui prodotto in edizione limitata.

Il “Tour Prosecco” prevede una visita guidata alla Tenuta e la degustazione di quattro vini - Prosecco Docg Extra Brut, Prosecco Docg brut, Prosecco Doc Rosé Brut, Prosecco Doc Treviso Extra Dry - in abbinamento ad eccellenze culinarie locali tra cui l’olio Kreos. Nel “Tour Bollicine” la visita guidata e gli assaggi sono accompagnati da un interessante confronto tra prodotti, in particolare due prosecchi Ville d’Arfanta (Docg Extra Brut e Doc Rosé Brut) e due Champagne De Vilmont (Blanc de Blancs, Cuvée Prestige Rosé brut millésime). Per chi vuole regalarsi un suggestivo aperitivo al tramonto, la scelta ricadrà sul “Tour Romantico”, che consiste in un vero e proprio picnic tra le vigne impreziosito da una bottiglia di Prosecco Docg Brut Ville d’Arfanta e da prodotti tipici. Non manca infine una soluzione per gli amanti della natura: il “Tour Avventura” prevede infatti un affascinante giro in e-bike che dalla Tenuta porta alla scoperta delle incantevoli colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, per concludersi con una degustazione guidata del Prosecco Docg Ville d’Arfanta in abbinamento a un tagliere di prodotti del territorio. Tutti i prodotti degustati – sia i vini Ville d’Arfanta e Champagne De Vilmont sia l’olio di Arfanta Kreos – possono essere acquistati presso il wine shop della Tenuta.

Omaggio alla quarta generazione Giorgio Serena, il marchio Ville D'Arfanta – che nasce dalle uve Glera dell’omonima Tenuta - è oggi orgoglio di una cultura agricola centenaria ed espressione di un Prosecco prezioso, di nicchia, dalla qualità elevata, nelle sue varie tipologie. «Un brand che, insieme a Champagne de Vilmont e Serena 1881, rappresenta la nostra punta di diamante, in grado di trainare e di avvalorare il percorso di riposizionamento e sviluppo della brand awareness aziendale che abbiamo avviato negli ultimi anni e che ad oggi ha già portato importanti successi e riconoscimenti», afferma Luca Serena, quinta generazione oggi alla guida di Serena Wines 1881. «La Tenuta Ville d’Arfanta, vero e proprio gioiello nella splendida cornice delle colline patrimonio Unesco, racchiude la nostra storia di famiglia e per questo offre un’occasione unica per conoscere da vicino l’azienda e la sua filosofia. Il progetto di ospitalità va ad arricchire l’offerta enoturistica della Tenuta, che abbiamo in programma di completare con un calendario di eventi quali lezioni di yoga in vigna o aperitivi al tramonto, per regalare ai visitatori un’esperienza a 360 gradi. Siamo davvero entusiasti di questo nuovo inizio ed orgogliosi di aver reso realtà un sogno che è stato mio e della mia famiglia per molto tempo».

SERENA WINES 1881

Via Camillo Bianchi, 1 - 31015 Conegliano (TV)

Tel +39 0438 2011

