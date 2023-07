Gerardo Cesari Spa, dal 1° ottobre Giovanni Lai nuovo direttore generale

A partire dal 1° ottobre, Giovanni Lai sarà il nuovo Direttore Generale di Gerardo Cesari Spa, azienda storica della Valpolicella, oggi parte del Gruppo Caviro, fondata nel 1936 grazie alla passione e allo spirito di iniziativa della famiglia Cesari.

«Il mio obiettivo in Cesari» - dichiara Giovanni Lai - «è quello di continuare il percorso di crescita della qualità dei vini attraverso una chiara riconducibilità con l'espressione del territorio della Valpolicella. Esaltare, attraverso i prodotti, le persone che ogni giorno, con passione, si dedicano alla vigna e alla cantina, e trasferire questi valori al mercato italiano ed internazionale, attraverso una distribuzione coerente con il lavoro che i nostri viticoltori ogni anno svolgono. Vorrei dunque rendere Cesari il punto di riferimento di un territorio dall’alto potenziale ed estremamente interessante per i diversi stili produttivi che offre agli appassionati del vino.»

Giovanni Lai

Queste le basi per una prospettiva futura di crescita qualitativa del progetto tecnico, esaltazione dei vini del territorio come l’Amarone, miglioramento della distribuzione, in particolare in Italia e in Europa, e impegno per un progetto orientato alle tre anime di sostenibilità - cara al Gruppo Caviro - ambientale, sociale ed economica.

Giovanni Lai vanta un curriculum specializzato nei settori dell’enologia e viticoltura, con esperienze nel mondo del commercio e della distribuzione nazionale ed estera. Ha conseguito notevoli successi in Biondi-Santi

contribuendo in modo significativo allo sviluppo del mercato italiano ed europeo.

Gruppo Caviro ringrazia il Direttore in uscita Michele Farruggio per gli anni di collaborazione e dà il benvenuto alla nuova direzione ponendosi obiettivi sfidanti già a partire dalla prossima vendemmia.

