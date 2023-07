Serena Wines 1881, per il terzo anno sponsor degli internazionali di tennis del Friuli

Serena Wines 1881 riconferma il suo impegno nel mondo dello sport. Dal 2021, infatti, la storica azienda familiare di Conegliano è Main Title Sponsor dei grandi tornei internazionali di tennis in programma dal 30 luglio al 13 agosto sui campi rossi del celebre Eurosporting di Cordenons (Pn). Si comincia con l'Itf femminile W60, che dal 30 luglio al 6 agosto vedrà sfidarsi le migliori atlete della classifica Wta, per poi proseguire dal 7 al 13 agosto con l'Atp Challenger maschile, che quest'anno celebra la sua ventesima edizione. Un appuntamento immancabile per gli appassionati che - grazie al supporto fornito dalla regione Friuli Venezia Giulia, dal Comune di Cordenons e dai numerosi sponsor locali e non - da ormai vent'anni fa dell’Eurosporting un punto di riferimento sportivo internazionale sinonimo di eccellenza e motivo di orgoglio non solo per la regione ma per tutta Italia.

Tre, nello specifico, saranno i momenti dedicati a Serena Wines 1881 nel corso di queste due settimane all’insegna del grande tennis: nei pomeriggi di lunedì 31 luglio e lunedì 7 agosto sarà possibile degustare i vini dell’azienda in abbinamento a specialità culinarie del territorio, mentre per l’intera giornata di domenica 13 agosto saranno presentati in esclusiva i prodotti e i progetti del colosso coneglianese. Protagonisti di queste occasioni di convivialità saranno le ultime novità di casa Serena - tra cui Soé, una nuova cuvée nata dall’unione di Ribolla gialla e Chardonnay, e Più Spritz, lo spritz in fusto pronto per essere servito - accanto alla gamma completa di Prosecco e vini fermi Serena 1881 e alla linea Costaross Deer, il giovane brand funky e hipster pensato per chi ama la vita e ha sempre voglia di divertirsi. Non mancheranno infine i prodotti firmati Ville d’Arfanta - espressione di un Prosecco Docg prezioso, di nicchia, dalla qualità elevata - che offriranno l’opportunità di raccontare ai visitatori il progetto hospitality recentemente avviato dall’omonima Tenuta situata ad Arfanta di Tarzo, sulle meravigliose colline coneglianesi patrimonio Unesco. A partire dallo scorso 12 giugno, infatti, accanto a tour guidati in vigna e percorsi di degustazione, la prestigiosa proprietà della famiglia Serena offre ai propri clienti anche la possibilità di pernottare in struttura, per un’esperienza enoturistica a 360 gradi.

La sponsorizzazione rappresenta un’occasione di visibilità davvero unica per Serena Wines 1881, che va così a suggellare il suo storico connubio con il mondo dello sport su un palcoscenico di calibro internazionale, come spiega lo stesso Luca Serena, quinta generazione oggi alla guida dell’azienda nonché tennista per passione e per professione per un periodo della sua vita: «L’amore per il tennis, l’amicizia e la stima verso la famiglia Raffin che organizza il torneo, e non ultimi la dedizione al lavoro e il legame con l’Europorting ci portano a sostenere con entusiasmo questa competizione internazionale da ormai undici anni - gli ultimi tre come main title sponsor - che edizione dopo edizione conquista sempre più rilievo e riconoscimento. Da sempre crediamo nello sport e nei suoi valori, che ben si sposano con i nostri: collaborazione, tenacia, sacrificio e passione sono solo alcuni degli insegnamenti che l’esperienza sportiva è in grado di trasmettere e che si ritrovano naturalmente nella filosofia e nelle scelte della nostra azienda. Siamo davvero orgogliosi di rinnovare la collaborazione con questa manifestazione che ogni anno porta il Friuli Venezia Giulia sugli scenari internazionali del grande sport».

