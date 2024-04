Pasqua Vini per Vinitaly presenta “Sips of Art”, un percorso di degustazioni e arte

Per Vinitaly, Pasqua Vini offre agli appassionati un percorso di degustazioni e arte, aperte al pubblico gratuitamente, dal titolo Sips of Art. When fine wine meets art, che dal 12 al 20 aprile si snoderà in più tappe, dalla cantina alla città. L'azienda veronese, insignita del titolo "Innovator of The Year" da Wine Enthusiast, vuole celebrare così i valori di innovazione e creatività che ispirano i suoi progetti vitivinicoli, attraverso tre diverse collaborazioni artistiche, due nel cuore della città e una ospitata in una delle barricaie della cantina.

Arte e vino: Pasqua Vini presenta Sips of Art per Vinitaly

A Love Letter To Verona: un'installazione artistica di Adalberto Lonardi per Pasqua Vini

Il palinsesto viene inaugurato venerdì 12 marzo dalle 18.00 alle 20.00, con la presentazione dell'installazione artistica site-specific “A Love Letter To Verona” commissionata dalle due aziende venete Coin SpA e Pasqua Vini all'artista italo-britannico Adalberto Lonardi, che ha realizzato un'originale scenografia con effetto tridimensionale, studiata per far dialogare le vetrine di Coin Excelsior con i vini delle cantine Pasqua. L'opera vuole rendere un tributo alla città di Verona e al vino, portando in scena i monumenti più rappresentativi della città, che dialogano con un calice e il senso della comunità che si aggrega intorno ad esso. L'artista nelle sue opere sottolinea spesso il valore delle relazioni e la forza della socialità. Il pubblico sarà invitato dall'artista a contribuire attivamente ad arricchire l'installazione con messaggi e pensieri dedicati a Verona.

A Love Letter To Verona richiama la dichiarazione d'amore che la Famiglia Pasqua ha scritto per la sua città con la prima, storica linea della collezione Icons, ovvero PassioneSentimento. Un vino che già concentrava gli aspetti di innovazione che la cantina avrebbe sviluppato negli anni, come produrre un blend di Corvina e vitigni internazionali con il metodo dell'appassimento, e la scelta dell'iconica etichetta, uno scatto del muro ricoperto di firme e messaggi nel cortile della casa di Giulietta, opera del fotografo Giò Martorana. In occasione del vernissage di venerdì 12 marzo, il pubblico potrà degustare i vini che dialogano con l'opera: 11 Minutes Rosé 2023, Cecilia Beretta Brognoligo Soave Classico 2022, PassioneSentimento Romeo&Juliet 2021. A Love Letter To Verona resterà aperta al pubblico per tutto il periodo di Vinitaly.

Lunga vita ai fiori recisi: la personale di Enrico Mitrovich per Pasqua Vini

Sabato 13 aprile, dalle 18.00 alle 21.00 "Officina (fiori, casa ed eventi)" in via Abramo Massalongo, ospita una personale dell'artista Enrico Mitrovich realizzata in collaborazione con Pasqua Vini dal titolo "Lunga vita ai fiori recisi": una riflessione e una provocazione sul tema dell'obsolescenza, il valore della memoria e la loro relazione con il concetto di innovazione (ogni elemento d'innovazione rende di per sé senescente quello che lo ha preceduto). Le opere in esposizione fanno parte di due cicli di produzione dell'artista: Lunga vita ai fiori recisi, appunto, e ScanDisk - scansione superficiale di una memoria fissa.

Onirica: un'installazione audiovisiva di fuse per Pasqua Vini

Domenica 14 aprile, alle 19.00 e solo su invito, si terrà invece il vernissage di Onirica, installazione site specific commissionata da Pasqua Vini a Fuse e accolta nella cornice suggestiva di una delle barricaie della cantina a San Felice Extra. Un'opera audiovisiva che indaga il tema del sogno come germe da cui prende vita ogni processo innovativo. L'opera esplora il regno dei sogni utilizzando il linguaggio sintetico, per interpretare la capacità creativa della mente umana durante il sonno.

