Vini pregiati e terroir d'eccellenza: i tesori del Castello di Grumello

Il Castello di Grumello domina il borgo di Grumello del Monte e i suoi vigneti, nel cuore della Valcalepio, la fascia collinare tra Bergamo ed il lago d'Iseo. Si tratta di una dimora di origine medioevale, costruita intorno all'anno Mille divenne la residenza del condottiero Bartolomeo Colleoni, poi passò ai Gonzaga e alla famiglia milanese Kettlitz Reschigna. Oggi è guidata da Angelo e Daniel Gotti. I possedimenti della tenuta si estendono per 35 ettari, 15 dei quali a vigneto.

Predominano i vitigni a bacca rossa, con Cabernet Sauvignon e Merlot a cui si aggiunge un ettaro di moscato di Scanzo e mezzo ettaro del vitigno rosso autoctono Merera. Una parte è dedicata ai bianchi con Chardonnay e Pinot Grigio e quasi un ettaro dedicato a due vitigni resistenti, Bronner e Johanniter. Dal punto di vista agronomico si seguono i protocolli della lotta integrata, con una difesa fitosanitaria a bassissimo intervento di sistemici. Prima azienda in Valcalepio - più di dieci anni fa - ad adottare il metodo del cover crop, ovvero colture di copertura che hanno l'obiettivo di proteggere il suolo e aumentarne la fertilità.

Valcalepio Rosso “VR18” 2018

Merlot e Cabernet Sauvignon in parti uguali. Colore intenso con aromi di frutta rossa ed accenni balsamici. Complesso, di lunga persistenza.

Valcalepio Bianco “VB22” 2022

Chardonnay e Pinot grigio. Affina in acciaio. Profumi floreali, fiori bianchi , mela golden e una leggera mandorla. Finale fresco.

Burdunì 2018 Bergamasca Igt

Cabernet Sauvignon 80% e Merlot 20% , dai vigneti più vecchi del Colle Calvario. maturato per 12 mesi in barrique. Burdunì è il vecchio modo in cui i contadini bergamaschi chiamavano le piante di cabernet sauvignon. Molteplici le sfumature: profumi di frutti di bosco maturi, leggero sottobosco e rimandi speziati e note vanigliate di legno. In bocca ritornano i frutti rossi, trama tannica presente. Buona combinazione tra struttura del Cabernet e morbidezza del Merlot. Finale intenso.

Colle Calvario 2017 Valcalepio doc riserva 2017

Cabernet Sauvignon 60% e Merlot 40% affinamento per 14 mesi in barrique di rovere francese. Un cru aziendale che proviene da un vigneto sulla sommità della collina. Grande personalità. Raffinati i profumi dominati dalla frutta matura in confettura e dalle spezie che tendono al dolce. Al palato si combinano i sentori fruttati con le note dell'affinamento. I profumi sono puliti e netti.

Medera 2021 Igt bergamasca

Da vitigno autoctono Merera, lasciato in disparte e praticamente abbandonato. Viene iscritto nel 2016 nel Registro delle varietà. Il vigneto di Merera si trova ai piedi delle mura medievali circondato da uretti a secco, mezzo ettaro in totale. Colore molto ricco, piccoli frutti, leggermente balsamico. Al palato si presenta con una spiccata acidità e tannicità ancora aggressiva.

Valcalepio doc Moscato Passito 2015

Prodotto con uve Moscato di Scanzo, fatte appassire in fruttaio. Per circa un mese. Grande ventaglio olfattivo: uva sultanina, spezie dolci. Gradevole, morbido, persistente.

