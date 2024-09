Ruggeri presenta il suo primo Cartizze Brut Millesimato 2023

Ruggeri di Valdobbiadene (Tv), storica cantina del Prosecco Superiore, presenta con orgoglio il suo primo Cartizze Brut Millesimato 2023, un'interpretazione innovativa e audace di uno dei vini più pregiati al mondo.

Il Cartizze Brut Millesimato 2023 di Ruggeri

Nato dalle migliori uve selezionate nelle zone più rinomate del Cartizze, questo spumante è un vero e proprio tributo al territorio e alle persone che lo rendono unico. «Con questo millesimato brut abbiamo voluto celebrare la nostra filosofia aziendale, il cosiddetto Metodo Ruggeri - spiega Laura Mayr, general manager di Ruggeri. Un metodo che prevede una selezione rigorosa delle uve, una lunga sosta sui lieviti e un affinamento in bottiglia, per ottenere vini di grande complessità e personalità». Rompendo con la tradizione che vede il Cartizze prevalentemente prodotto in versione Dry, Ruggeri ha scelto di creare un brut deciso e strutturato, con un residuo zuccherino di soli 8 grammi/litro. Una scelta coraggiosa, in linea con le tendenze del mercato e con il desiderio di offrire ai consumatori un'esperienza di degustazione sempre più raffinata e complessa. L'annata 2023, caratterizzata da un inverno secco e da un'estate piovosa, ha rappresentato una sfida per i viticoltori ma ha dato origine a uve di grande qualità, con un'acidità naturale particolarmente elevata, fondamentale per la produzione di spumanti strutturati e longevi.

Il Cartizze Brut Millesimato 2023 si distingue per un profilo aromatico complesso e avvolgente, con note di frutta a polpa bianca, fiori bianchi e sentori minerali. Al palato è fresco, equilibrato e persistente, con un perlage fine e cremoso. Un vino versatile, perfetto per l'aperitivo ma anche in abbinamento a piatti di pesce, crostacei e carni bianche. Alla base di questo successo c'è il "Metodo Ruggeri", una filosofia produttiva che si basa sulla ricerca della massima qualità e sulla valorizzazione del territorio. Un metodo che si traduce in una selezione rigorosa delle uve, in una vinificazione attenta e in un affinamento prolungato.

