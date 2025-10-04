Montelvini lancia la sua prima bollicina 0%: un calice senz’alcol per i giovani

Montelvini, storica cantina di Venegazzù (Tv) e ambasciatrice dell’Asolo e Montello Docg, entra ufficialmente nel mondo del bere analcolico con il debutto di Montelvini 0% Alcohol Free Sparkling, una bollicina dealcolata che raccoglie oltre 140 anni di esperienza vitivinicola e li traduce in un progetto pensato per interpretare i trend del bere consapevole. Un’idea che guarda in particolare ai giovani, soprattutto alla Generazione Z, sempre più attenti a piacere e responsabilità, e che conferma la vocazione dell’azienda a coniugare radici e futuro, qualità e ricerca, in sintonia con i cambiamenti delle abitudini di consumo.

La bottiglia di Montelvini 0% Alcohol Free Sparkling

Il risultato è uno sparkling dal carattere autentico, ottenuto da un blend di uve bianche pregiate e aromatiche. Nel calice si presenta giallo paglierino brillante, con spuma fine e perlage elegante e persistente. Il naso racconta di note floreali e tocchi minerali, mentre al palato emergono freschezza, armonia ed equilibrio. Senza zuccheri aggiunti, leggero, a basso contenuto calorico, vegan e gluten free: una proposta versatile che accompagna con naturalezza l’aperitivo, i momenti conviviali e le occasioni di relax. A spiegare le ragioni della scelta è Alberto Serena, ceo di Montelvini: «Abbiamo scelto il Riesling come base perché è il vitigno che meglio interpreta la nostra idea di zero alcol: elegante, aromatico e naturalmente equilibrato. Con Montelvini 0% puntiamo a una versione dealcolata di qualità, capace di portare nel calice la freschezza e la vitalità di un nuovo stile di consumo, che accompagna con naturalezza l’aperitivo, i momenti di relax e le occasioni sociali, in sintonia con i desideri delle nuove generazioni e con un approccio al bere più consapevole».

Alberto Serena, ceo di Montelvini

Il processo produttivo è stato messo a punto con grande attenzione. La dealcolizzazione avviene a bassa temperatura e in condizioni di vuoto, così da preservare aromi e freschezza. L’aggiunta del mosto riequilibra acidità e morbidezza, mentre l’apporto della CO2 restituisce un perlage vivace. Infine, la microfiltrazione garantisce purezza e stabilità. Anche il packaging riflette la sensibilità contemporanea: la bottiglia è più leggera e utilizza il 20% in meno di vetro rispetto a una comune Collio, riducendo così l’impatto ambientale. Con questo nuovo sparkling analcolico, Montelvini apre un capitolo inedito della propria storia, scegliendo di declinare in chiave giovane e contemporanea il piacere della convivialità. Un passo che si inserisce nel percorso di rinnovamento del settore e che, per la cantina veneta, diventa un inno alla condivisione e alla freschezza, da vivere in un calice che non rinuncia a eleganza e autenticità pur scegliendo la strada dello zero alcol.

Montelvini

V. Cal Trevigiana, 51 - 31040 Venegazzù (Tv)

Tel +39 0423 8777

© Riproduzione riservata