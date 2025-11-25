Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 25 novembre 2025

Brunello di Montalcino, oltre 2mila partecipanti per la 34ª edizione dell’evento

25 novembre 2025 | 18:30

La 34ª edizione di Benvenuto Brunello si chiude con oltre 2mila partecipanti e 370 etichette. In assaggio i millesimi 2021 e 2024 e la formella celebrativa 2025 firmata da Paola Minaccioni

Si è conclusa la 34ª edizione di Benvenuto Brunello, l’annuale evento di presentazione delle nuove annate del vino simbolo di Montalcino, organizzato dal Consorzio del vino Brunello di Montalcino. Nei calici sono stati serviti il millesimo 2021, la Riserva 2020 e il Rosso di Montalcino 2024, insieme al Moscadello e al Sant’Antimo, in arrivo sul mercato dal 1° gennaio 2026. Oltre duemila partecipanti e più di 370 etichette presentate da 123 cantine hanno caratterizzato cinque giornate di degustazioni dedicate a stampa, operatori del settore e appassionati.

«Il format ibrido dell’evento, con giornalisti internazionali nei primi due giorni e poi i banchi di assaggio aperti al pubblico, ha registrato anche quest’anno un buon riscontro sia tra i visitatori che tra le aziende», commenta Giacomo Bartolommei, presidente del Consorzio. «Le presenze estere e l’affluenza qualificata di operatori e sommelier consolidano la centralità di Montalcino e la solidità della nostra denominazione».

L’apertura è stata dedicata a circa 100 giornalisti provenienti da 9 Paesi: Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Corea del Sud, Austria, Paesi Bassi, Germania, Danimarca e Scandinavia. Successivamente, tre giornate di walk around tasting hanno visto la partecipazione di produttori, operatori dell’hotellerie e della ristorazione, sommelier e wine lover italiani e stranieri. Come da tradizione, la formella celebrativa della vendemmia 2025 è stata realizzata quest’anno dalla Fondazione Una Nessuna Centomila e affidata all’attrice e autrice Paola Minaccioni, con un messaggio contro la violenza sulle donne.

