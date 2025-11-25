Brunello di Montalcino, oltre 2mila partecipanti per la 34ª edizione dell’evento

Si è conclusa la 34ª edizione di Benvenuto Brunello, l’annuale evento di presentazione delle nuove annate del vino simbolo di Montalcino, organizzato dal Consorzio del vino Brunello di Montalcino. Nei calici sono stati serviti il millesimo 2021, la Riserva 2020 e il Rosso di Montalcino 2024, insieme al Moscadello e al Sant’Antimo, in arrivo sul mercato dal 1° gennaio 2026. Oltre duemila partecipanti e più di 370 etichette presentate da 123 cantine hanno caratterizzato cinque giornate di degustazioni dedicate a stampa, operatori del settore e appassionati.

Benvenuto Brunello: 123 cantine hanno caratterizzato le cinque giornate dell'evento

«Il format ibrido dell’evento, con giornalisti internazionali nei primi due giorni e poi i banchi di assaggio aperti al pubblico, ha registrato anche quest’anno un buon riscontro sia tra i visitatori che tra le aziende», commenta Giacomo Bartolommei, presidente del Consorzio. «Le presenze estere e l’affluenza qualificata di operatori e sommelier consolidano la centralità di Montalcino e la solidità della nostra denominazione».

L’apertura è stata dedicata a circa 100 giornalisti provenienti da 9 Paesi: Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Corea del Sud, Austria, Paesi Bassi, Germania, Danimarca e Scandinavia. Successivamente, tre giornate di walk around tasting hanno visto la partecipazione di produttori, operatori dell’hotellerie e della ristorazione, sommelier e wine lover italiani e stranieri. Come da tradizione, la formella celebrativa della vendemmia 2025 è stata realizzata quest’anno dalla Fondazione Una Nessuna Centomila e affidata all’attrice e autrice Paola Minaccioni, con un messaggio contro la violenza sulle donne.

Consorzio del vino Brunello di Montalcino

Via Boldrini 10 - 53024 Montalcino (Si)

Tel 0577 848246