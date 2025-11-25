Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 25 novembre 2025

25 novembre 2025 | 13:05

25 novembre 2025 | 13:05
 

Oltre un secolo di storia ma dal carattere contemporaneo. È il mood dell’enoteca Cavour 313 di Roma. La visitiamo il terzo giovedì di novembre, durante la serata del Beaujolais Nouveau. Josephine e Pulika, i nuovi gladiatori, più che titolari, sono gli unici a celebrare il deblocage delnovellofrancese attraverso la spillatura. Sì, proprio così. L’ultimo nato della vendemmia d’Oltralpe si spilla a calice. Ed è così che il Bojo di Domain Saint-Cyr si presenta immediato, schietto, tagliente ma incredibilmente sensuale, avvolgente e lungo. Proprio come il nome dell’etichetta French Kiss Kanon.

Cavour 313 trasforma il Beaujolais in protagonista assoluto nel cuore di Roma

Il Beaujolais Nouveau protagonista all'enoteca Cavour 313 di Roma

Ma non è la sola sorpresa. I colori, i profumi, la freschezza del vino si intrecciano con la sofisticata semplicità dei piatti preparati a vista dagli chef Antonio Sarnataro e Riccardo Bernabei. L’Oeufs e il Croque Monsieur, rivisitati, riportano i sensi nella Belle Époque mentre il patè di fegatini di coniglio sul pane tostato supera la solennità della Capitale. Incredibile la trasformazione del Beaujolais Nouveau, dalla percezione di comparsa a ad una ruolo da protagonista, da ombra a sagoma di Salis. Le sensazioni si elevano, si combinano, diventano magiche e il locale acquista le sembianze de Le Chat Noir all’ombra del Colosseo.

Di Tommaso Caporale

Enoteca Cavour 313
Via Cavour 313 - 00184 Roma
+39 06 6785496 

