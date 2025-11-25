Cavour 313 trasforma il Beaujolais in protagonista assoluto nel cuore di Roma

Oltre un secolo di storia ma dal carattere contemporaneo. È il mood dell’enoteca Cavour 313 di Roma. La visitiamo il terzo giovedì di novembre, durante la serata del Beaujolais Nouveau. Josephine e Pulika, i nuovi gladiatori, più che titolari, sono gli unici a celebrare il deblocage del “novello” francese attraverso la spillatura. Sì, proprio così. L’ultimo nato della vendemmia d’Oltralpe si spilla a calice. Ed è così che il Bojo di Domain Saint-Cyr si presenta immediato, schietto, tagliente ma incredibilmente sensuale, avvolgente e lungo. Proprio come il nome dell’etichetta French Kiss Kanon.

Il Beaujolais Nouveau protagonista all'enoteca Cavour 313 di Roma

Ma non è la sola sorpresa. I colori, i profumi, la freschezza del vino si intrecciano con la sofisticata semplicità dei piatti preparati a vista dagli chef Antonio Sarnataro e Riccardo Bernabei. L’Oeufs e il Croque Monsieur, rivisitati, riportano i sensi nella Belle Époque mentre il patè di fegatini di coniglio sul pane tostato supera la solennità della Capitale. Incredibile la trasformazione del Beaujolais Nouveau, dalla percezione di comparsa a ad una ruolo da protagonista, da ombra a sagoma di Salis. Le sensazioni si elevano, si combinano, diventano magiche e il locale acquista le sembianze de Le Chat Noir all’ombra del Colosseo.

Di Tommaso Caporale

Enoteca Cavour 313

Via Cavour 313 - 00184 Roma

+39 06 6785496