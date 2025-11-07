Al Merano WineFestival debutta APPIUS 2021, la nuova Cuvée di San Michele Appiano

In occasione del 34° Merano WineFestival, Cantina San Michele Appiano ha presentato la dodicesima edizione di Appius, la Cuvée simbolo della sua eccellenza enologica. Nata nel 2010 come progetto di ricerca e selezione, Appius rappresenta l’espressione più alta della filosofia produttiva della cantina, con l’obiettivo di raccontare ogni annata attraverso le migliori uve e le scelte di assemblaggio più equilibrate. La nuova edizione, Appius 2021, nasce dalla combinazione di Chardonnay (73%), Pinot Grigio (12%), Pinot Bianco (10%) e una piccola quota di Sauvignon (5%). Il risultato è un vino che fonde struttura, tensione e finezza aromatica, con un profilo gustativo nitido e verticale.

«È stata un’annata che ha richiesto pazienza, sensibilità e visione», spiega la cantina, «ma ci ha regalato un vino che rispecchia appieno la freschezza e la forza delle montagne dell’Alto Adige». Il risultato è una Cuvée dal carattere preciso, capace di rappresentare la resilienza del territorio, dove le difficoltà climatiche diventano occasione di crescita qualitativa. Appius 2021 è proposto in edizione limitata, destinato a collezionisti e appassionati. Un vino che nasce da una selezione meticolosa delle uve e da un lavoro di interpretazione enologica di precisione, nel segno della continuità di un progetto che da oltre un decennio racconta il valore della viticoltura di montagna altoatesina.

Il nome Appius deriva dalla radice storica romana di “Appiano”, a sottolineare il legame tra passato e contemporaneità. Ogni edizione del progetto vuole essere un’interpretazione unica del millesimo, mantenendo come filo conduttore l’identità della cantina e la vocazione del territorio. Dal 2010, Appius è diventato anche un oggetto da collezione, grazie al design sempre nuovo delle etichette, che ogni anno raccontano visivamente la personalità del vino. La dodicesima edizione firmata da LifeCircus si distingue per un vortice dorato che rappresenta il movimento del vino nel calice, simbolo di armonia e dinamismo.