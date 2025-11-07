Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 07 novembre 2025  | aggiornato alle 22:33 | 115581 articoli pubblicati

Rotari
Molino Paolo Mariani
Rotari

Al Merano WineFestival debutta APPIUS 2021, la nuova Cuvée di San Michele Appiano

Al Merano WineFestival 2025, Cantina San Michele Appiano ha presentato APPIUS 2021, dodicesima edizione della sua Cuvée simbolo. Un bianco d’altura che unisce quattro vitigni in equilibrio tra struttura, freschezza e finezza aromatica

 
07 novembre 2025 | 17:06

Al Merano WineFestival debutta APPIUS 2021, la nuova Cuvée di San Michele Appiano

Al Merano WineFestival 2025, Cantina San Michele Appiano ha presentato APPIUS 2021, dodicesima edizione della sua Cuvée simbolo. Un bianco d’altura che unisce quattro vitigni in equilibrio tra struttura, freschezza e finezza aromatica

07 novembre 2025 | 17:06
 

In occasione del 34° Merano WineFestival, Cantina San Michele Appiano ha presentato la dodicesima edizione di Appius, la Cuvée simbolo della sua eccellenza enologica. Nata nel 2010 come progetto di ricerca e selezione, Appius rappresenta l’espressione più alta della filosofia produttiva della cantina, con l’obiettivo di raccontare ogni annata attraverso le migliori uve e le scelte di assemblaggio più equilibrate. La nuova edizione, Appius 2021, nasce dalla combinazione di Chardonnay (73%), Pinot Grigio (12%), Pinot Bianco (10%) e una piccola quota di Sauvignon (5%). Il risultato è un vino che fonde struttura, tensione e finezza aromatica, con un profilo gustativo nitido e verticale.

Cantina San Michele Appiano ha presentato la dodicesima edizione di Appius Al Merano WineFestival debutta APPIUS 2021 la nuova Cuvée di San Michele Appiano

Cantina San Michele Appiano ha presentato la dodicesima edizione di Appius

«È stata un’annata che ha richiesto pazienza, sensibilità e visione», spiega la cantina, «ma ci ha regalato un vino che rispecchia appieno la freschezza e la forza delle montagne dell’Alto Adige». Il risultato è una Cuvée dal carattere preciso, capace di rappresentare la resilienza del territorio, dove le difficoltà climatiche diventano occasione di crescita qualitativa. Appius 2021 è proposto in edizione limitata, destinato a collezionisti e appassionati. Un vino che nasce da una selezione meticolosa delle uve e da un lavoro di interpretazione enologica di precisione, nel segno della continuità di un progetto che da oltre un decennio racconta il valore della viticoltura di montagna altoatesina.

Il nome Appius deriva dalla radice storica romana di “Appiano”, a sottolineare il legame tra passato e contemporaneità. Ogni edizione del progetto vuole essere un’interpretazione unica del millesimo, mantenendo come filo conduttore l’identità della cantina e la vocazione del territorio. Dal 2010, Appius è diventato anche un oggetto da collezione, grazie al design sempre nuovo delle etichette, che ogni anno raccontano visivamente la personalità del vino. La dodicesima edizione firmata da LifeCircus si distingue per un vortice dorato che rappresenta il movimento del vino nel calice, simbolo di armonia e dinamismo.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Appius 2021 San Michele Appiano Merano WineFestival Alto Adige cuvée bianca Chardonnay Pinot Grigio Pinot Bianco Sauvignon vino d’altura viticoltura di montagna vino italiano
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Conti Zecca
Robo
Fontina DOP
Conti Zecca
Robo
Fontina DOP
Pavoni
Galbani Professionale

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025