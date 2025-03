Lemonier, il nuovo aperitivo al limone di Caffo che reinventa lo spritz

Gruppo Caffo 1915 lancia Lemonier, un nuovo aperitivo al limone e erbe mediterranee pensato per dare un'impronta diversa al classico spritz. A base di scorze di limoni di Calabria, menta, salvia e basilico, con un tenore alcolico di 14,9%, Lemonier nasce per dare freschezza e personalità all'happy hour, intercettando le nuove abitudini di consumo senza tradire la vocazione originale dello spritz.

Lo spritz cambia pelle: arriva Lemonier, il nuovo aperitivo al limone firmato Caffo

Dietro questa novità non c'è solo una ricetta inedita, ma un lavoro di recupero e rilancio che affonda le sue radici nella storia. Lemonier, infatti, venne ideato negli anni Settanta da F. Bisleri & C., all'epoca celebre in tutto il mondo per il Ferro China Bisleri. Pensato inizialmente come base per cocktail, il prodotto conobbe un buon successo soprattutto negli Stati Uniti, anche grazie alla collaborazione con William Grant & Sons. A distanza di decenni, e dopo l'ingresso del marchio Bisleri nel portafoglio Caffo nel 2020, il gruppo calabrese ha deciso di rimettere mano alla formula, rispettandone l'autenticità ma aggiornandola per i palati di oggi.

«Questa novità darà vita a un nuovo modo di gustare lo spritz sia in Italia che nei mercati internazionali. Il gusto rinfrescante di Lemonier Aperitivo Mediterraneo nasce da materie prime di qualità, da una ricetta del passato e da una lavorazione artigianale affinata in quattro generazioni di mastri distillatori - sottolinea Nuccio Caffo, amministratore delegato del Gruppo Caffo 1915. Lo abbiamo presentato in anteprima al ProWein di Düsseldorf, riscuotendo un notevole successo».

Nuccio Caffo, amministratore delegato del Gruppo Caffo 1915

Il prodotto, pronto per arrivare sul mercato a partire da aprile, si presenta con un packaging dal taglio contemporaneo ma ben ancorato alle sue origini. Colori solari e vividi, un'etichetta che richiama l'identità mediterranea e una bottiglia che punta a catturare lo sguardo nei locali e sugli scaffali. L'idea è chiara: colpire l'attenzione e comunicare immediatamente la freschezza naturale del prodotto, le sue radici e la sua destinazione d'uso. «Diciamolo subito, Lemonier è il nuovo aperitivo mediterraneo al limone nato per lo spritz. È l'ingrediente ideale per un aperitivo fresco e vivace da gustare in compagnia, un twist innovativo, che accende di giallo il classico spritz esaltandone la naturale aromaticità degli ingredienti» spiega Giacomo Casoni, responsabile marketing & trade marketing Gruppo Caffo 1915.

E infatti, Lemonier si inserisce nel rituale dell'aperitivo italiano con un perfect serve che non lascia dubbi: tre parti di Prosecco Doc, due di Lemonier Aperitivo Mediterraneo e una parte di soda. Il risultato, promettono da Caffo, è un'esperienza sensoriale nuova ma familiare, in cui gli aromi delicati del limone e delle erbe si fondono in equilibrio, mantenendo quella riconoscibilità che ha reso lo spritz uno dei drink più popolari degli ultimi vent'anni.

