Rino Dondi Pinton, il papà del Cynar, è morto all'età di 103 anni

Si è spento all'età di 103 anni Rino Dondi Pinton, un nome indissolubilmente legato a uno dei liquori più iconici d'Italia. Con la sua scomparsa si chiude infatti un capitolo importante della storia del Cynar, l'amaro che ha accompagnato generazioni di italiani.

Dondi Pinton fu una figura chiave nel mondo della liquoristica. Negli anni Cinquanta, mentre lavorava come responsabile della distilleria G.B. Pezziol di Padova, allora gestita dai fratelli Dalle Molle, perfezionò la ricetta del Cynar, trasformandolo in un simbolo dell'aperitivo italiano. Il nome stesso della bevanda si ispira alla denominazione botanica del carciofo, Cynara cardunculus scolymus, ingrediente principale che conferisce all'amaro il suo caratteristico sapore.

L'Italia di quegli anni era in pieno boom economico, un Paese che guardava al futuro con entusiasmo e voglia di sperimentare. Il Cynar si inserì perfettamente in questo scenario, diventando un punto fermo delle abitudini degli italiani. Il celebre slogan "Contro il logorio della vita moderna", reso immortale dalla pubblicità con Ernesto Calindri, contribuì a consolidarne il successo, trasformandolo in un'icona del bere all'italiana.

