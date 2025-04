Anche la Calabria verso la prima Docg: sta per nascere il Cirò Classico

Con la pubblicazione del nuovo disciplinare nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, il Cirò Rosso Riserva si avvia a ottenere la denominazione Cirò Classico Docg. In assenza di opposizioni entro 90 giorni, il passaggio sarà ratificato in via definitiva. Si tratta della prima denominazione a ottenere questo riconoscimento in Calabria.

Raffaele Librandi, presidente del Consorzio di tutela vini Doc Cirò

Il percorso è stato avviato nel 2019 dal Consorzio di tutela vini Doc Cirò e Melissa e ha portato a completare l'intero iter burocratico anche presso la Commissione europea. Il riconoscimento non riguarda solo le caratteristiche qualitative del vino, ma anche gli aspetti legati all'area geografica di produzione, alla varietà coltivata e al metodo produttivo. «Questo riconoscimento - dichiara il presidente del Consorzio, Raffaele Librandi - è il frutto di un lavoro corale, che ha coinvolto produttori, tecnici, istituzioni e tutto il tessuto vitivinicolo locale. Abbiamo creduto fin dall'inizio che il Cirò Rosso Riserva avesse tutte le caratteristiche per diventare un punto di riferimento nazionale e internazionale. Con il passaggio a Docg e la nuova denominazione “Cirò Classico”, vogliamo rafforzarne il posizionamento e raccontarne l'identità con ancora maggiore forza».

Il Cirò Classico Docg è prodotto nei comuni di Cirò e Cirò Marina, in provincia di Crotone, in un'area che si estende dalle colline vicine alla costa alle pendici della Sila. Il vitigno utilizzato è il Gaglioppo, autoctono e storicamente radicato in zona. Il vino si presenta con un colore rosso rubino e riflessi granati, aromi fruttati e speziati, struttura piena e buona persistenza gustativa. L'area produttiva comprende circa 9.000 ettari, caratterizzati da suoli di origine sedimentaria, presenza di minerali, escursioni termiche e disponibilità idrica limitata nei mesi estivi. Queste condizioni contribuiscono alla maturazione delle uve e alla definizione delle caratteristiche organolettiche del vino. Il riconoscimento della Docg rappresenta un cambiamento nel sistema di classificazione per il Cirò Rosso Riserva e introduce elementi di tutela e promozione in linea con le normative europee. Oggi il territorio è rappresentato da oltre 300 viticoltori e 71 cantine attive nella zona.

