Morando, uso improprio della rosa di Bottega: condanna confermata in Appello

La Corte d’Appello Penale di Milano ha confermato la decisione di primo grado nei confronti di Morando, riconoscendo la violazione del marchio Petalo Moscato di Bottega. La vicenda riguarda l’utilizzo da parte di Morando di elementi grafici ritenuti confondibili con quelli registrati da Bottega, in particolare l’immagine della rosa sia sull’etichetta che sul collarino della bottiglia, nonché la scelta di caratteri e impostazioni grafiche giudicate simili.

Il Petalo Moscato di Bottega

Il procedimento si era aperto con la sentenza del Tribunale Penale di Varese nel 2023, che aveva condannato il legale rappresentante di Morando S.p.A. a 8 mesi di reclusione e a una multa di 10.000 euro, oltre al versamento di 50.000 euro come provvisionale a favore di Bottega S.p.A., più le spese legali.

Respinte le difese della controparte: prevale la tutela del consumatore

La Corte d’Appello ha confermato la condanna di primo grado, rilevando la prescrizione del reato, ma ribadendo la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che avevano portato alla prima decisione. Secondo i giudici milanesi, l’uso della rosa, della disposizione grafica e dei caratteri ha comportato un rischio concreto di confusione per il «consumatore di media diligenza», inducendolo in errore sulla provenienza del prodotto. Le argomentazioni difensive della Morando S.p.A., che puntavano a differenziare i prodotti, sono state quindi integralmente respinte.

Questo esito giudiziario conferma l’indirizzo assunto da altri tribunali in procedimenti simili. In tempi recenti, infatti, Bottega S.p.A. ha ottenuto sentenze favorevoli anche presso la Corte d’Appello Penale di Venezia e in sede di Cassazione, sia Penale che Civile, per casi di contraffazione relativi alle bottiglie specchiate delle linee Gold, Rose Gold e White Gold. Tali verdetti hanno ribadito la validità dei marchi tridimensionali e di fatto detenuti dall’azienda sin dal 2002, in conformità con quanto già stabilito dall’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) e dalla Corte di Giustizia UE.

L’impegno di Bottega per la difesa della propria identità sul mercato

A commento della sentenza milanese, Sandro Bottega, Presidente di Bottega S.p.A., ha dichiarato: «L’ultima sentenza della Corte d’Appello di Milano ci dà grande fiducia e ci spinge a proseguire nel nostro intento di proteggere in Italia e all’estero il valore e l’originalità dei marchi Bottega nell’interesse dei consumatori. Infatti essi sono riconosciuti tra i principali marchi italiani di vino nel mondo e rappresentano un simbolo di qualità, di sostenibilità ambientale e di passione per il Made in Italy».

La decisione del tribunale, pur con la prescrizione del reato penale, costituisce dunque un ulteriore riconoscimento della distintività dei marchi Bottega, e rafforza il principio secondo cui la tutela del consumatore passa anche dalla corretta individuazione dei segni distintivi dei prodotti sul mercato.

