Distillati, cocktail e musica: a Santa Massenza è tempo di “Note di Grappa”

Venerdì 1° agosto, dalle ore 20 in poi, Santa Massenza (Tn) torna a riempirsi di musica e profumi alcolici con “Note di Grappa”, l'evento serale che unisce le eccellenze dei cinque produttori locali a cocktail originali, finger food d'autore e performance live tra jazz, soul e folk. Una serata estiva pensata per raccontare la grappa artigianale trentina in chiave nuova, giovane e leggera, dentro il borgo simbolo della distillazione della Valle dei Laghi.

“Note di Grappa”: il 1° agosto a Santa Massenza cocktail inediti, musica live e distillati d’autore

Dopo il debutto dello scorso anno, il format torna nella sua formula itinerante, coinvolgendo tutte e cinque le distillerie del paese - Casimiro, Francesco, Giovanni Poli, Giulio & Mauro e Maxentia - che per l'occasione ospiteranno ciascuna un barman professionista. Accanto a loro, un gruppo di giovani distillatori accompagnerà le degustazioni, segno di un ricambio generazionale che sta portando nuova energia a un mondo da sempre legato al territorio. La serata si muoverà dunque lungo un percorso tra le vie del borgo, dove ad ogni tappa sarà possibile assaggiare cocktail esclusivi in piccole dosi - in un'ottica di consumo responsabile - abbinati a finger food selezionati. Chi avrà voglia di qualcosa in più potrà fermarsi al food truck dello chef Paolo Betti, cuoco dell'Alleanza Slow Food, con una proposta gastronomica pensata apposta per accompagnare l'evento con gusto e sostanza.

La musica, come da titolo, non sarà solo sottofondo ma parte integrante dell'esperienza. Ogni distilleria ospiterà un concerto dal vivo, con sonorità che spazieranno dal jazz al soul fino al folk, costruendo un percorso musicale che accompagna il pubblico tra un calice e l'altro. Un vero viaggio multisensoriale dentro una delle località più caratteristiche del Trentino, culla della grappa artigianale e crocevia tra le Dolomiti e il lago di Garda. “Note di Grappa”, organizzato dall'Associazione Santa Massenza Piccola Nizza de Trent, nasce sulla scia del successo de “La Notte degli alambicchi accesi”, l'evento invernale che ogni dicembre celebra la tradizione distillatoria del borgo. Anche questa edizione estiva vede il supporto dell'Istituto tutela grappa del Trentino e di Garda Trentino, con la partecipazione di Slow Food Trentino Valle dell'Adige e Alto Garda.

