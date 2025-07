Il bianco piemontese che conquista il New York Times: è il Gavi di Villa Sparina

Il Villa Sparina Gavi 2023 è stato selezionato tra i 20 migliori vini estivi sotto i 20 dollari da Eric Asimov, firma autorevole del New York Times per il mondo del vino. Il bianco piemontese prodotto dall’azienda Villa Sparina – associata a Cia Alessandria-Asti – è l’unico vino italiano a comparire in questa lista internazionale, affiancando etichette provenienti da Francia, Grecia, Spagna, Sudafrica e California.

L’articolo, pubblicato in piena estate newyorkese con temperature vicine ai 40 gradi, è un invito alla scelta di vini freschi, accessibili e di qualità, e ha dato visibilità internazionale a un’etichetta che già da anni rappresenta un riferimento per il territorio del Gavi.

Un bianco piemontese con vocazione internazionale

Prodotto nel cuore delle colline del Gavi, il Villa Sparina Gavi 2023 è ottenuto da uve Cortese in purezza e si distingue per freschezza, struttura e tipicità. In enoteca sul mercato statunitense il prezzo al dettaglio si colloca nella fascia tra i 15 e i 20 dollari, mentre nei ristoranti può raggiungere prezzi tra i 40 e i 60 dollari, a seconda del contesto. Una forbice che non sorprende, considerando la valorizzazione del vino italiano nella ristorazione d’oltreoceano, dove l’etichetta si è ritagliata uno spazio di tutto rispetto grazie a una distribuzione curata e a una reputazione solida.

La soddisfazione dell’azienda e le sfide del mercato USA

Commenta il titolare Massimo Moccagatta: «È un riconoscimento importante che porta il nome di Gavi e delle nostre colline luminose e autentiche sulle pagine di uno dei giornali più autorevoli al mondo. Con orgoglio e passione brindiamo a questo momento».

Alla soddisfazione per il risultato mediatico si accompagna però una riflessione critica sulle difficoltà legate all’export negli Stati Uniti, penalizzato da un sistema di dazi ancora poco favorevole: «La nostra quota di mercato negli Usa è del 30% e dico "purtroppo" proprio a causa dei dazi imposti, che speriamo possano essere rivisti. Incrociamo le dita perché si attestino intorno al 15%, una maggiorazione che sarebbe per noi ancora sostenibile».

Il contesto dei dazi e l’effetto sulle esportazioni

Il mercato statunitense continua a essere centrale per il vino italiano, ma negli ultimi anni l’aumento dei dazi e i costi logistici hanno inciso sulle esportazioni, in particolare per alcune tipologie. Come evidenzia Moccagatta, a risentirne in misura maggiore sono i vini rossi, più esposti alla concorrenza internazionale e con margini più compressi rispetto ai bianchi da pronta beva.

In questo quadro, l’inserimento del Gavi di Villa Sparina nella lista di Asimov rappresenta un’opportunità di visibilità che può contribuire a mantenere stabile la domanda, anche in un contesto commerciale più sfidante.

Una conferma per la denominazione Gavi Docg

La scelta del New York Times conferma il buon momento per il Gavi Docg, denominazione storica del Piemonte sud-orientale che da anni lavora per rafforzare la propria immagine sui mercati esteri, puntando su freschezza, riconoscibilità e qualità costante.

In questo scenario, Villa Sparina si inserisce come uno degli attori più strutturati e rappresentativi, capace di coniugare tradizione produttiva e marketing efficace.

Villa Sparina

Frazione Monterotondo, 561- 5066 Gavi (Al)

Tel 0143 633 835

