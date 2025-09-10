Produzione di vino in Italia 2025: +8% rispetto al 2024, Sud in forte ripresa

Il rapporto annuale curato da Assoenologi, Unione italiana vini (Uiv) e Ismea, con il contributo del Masaf e delle Regioni, restituisce una fotografia completa e aggiornata del vigneto Italia. L’annata 2025 si distingue per un andamento climatico fortemente variabile, che ha inciso sui tempi e sulle modalità di raccolta, ma senza compromettere la sanità generale delle uve. Dopo due vendemmie scarse, la produzione torna a crescere attestandosi intorno ai 47 milioni di ettolitri, con differenze marcate tra le diverse aree: forte traino dal Sud, incrementi più contenuti al Nord e una lieve flessione al Centro.

Dal punto di vista qualitativo, le prospettive sono positive.

Presentato il rapporto annuale sulle previsioni vendemmiali del 2025

Le escursioni termiche di fine agosto hanno favorito un buon potenziale aromatico che lascia intravedere vini freschi e longevi al Nord, profili equilibrati al Centro e rossi strutturati al Sud. Parallelamente, il mercato vive una fase di trasformazione: i listini mostrano una sostanziale stabilità, i consumi interni premiano soprattutto le bollicine e l’export, pur con un lieve calo nei volumi, conferma i valori già raggiunti nel 2024. Ne emerge dunque un quadro che, pur condizionato da variabilità climatica e da dinamiche commerciali complesse, si mantiene in equilibrio e conferma l’importanza di una gestione sempre più attenta sia in vigna sia nei mercati di riferimento.

© Riproduzione riservata