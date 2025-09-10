EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Produzione di vino in Italia 2025: +8% rispetto al 2024, Sud in forte ripresa

La vendemmia 2025 in Italia registra una produzione in crescita a 47,4 milioni di ettolitri (+8%) e un’ottima qualità delle uve, con Sud in forte ripresa e Nord e Centro più equilibrati [...]

Produzione di vino in Italia 2025: +8% rispetto al 2024, Sud in forte ripresa

La vendemmia 2025 in Italia registra una produzione in crescita a 47,4 milioni di ettolitri (+8%) e un’ottima qualità delle uve, con Sud in forte ripresa e Nord e Centro più equilibrati [...]

Il rapporto annuale curato da Assoenologi, Unione italiana vini (Uiv) e Ismea, con il contributo del Masaf e delle Regioni, restituisce una fotografia completa e aggiornata del vigneto Italia. L’annata 2025 si distingue per un andamento climatico fortemente variabile, che ha inciso sui tempi e sulle modalità di raccolta, ma senza compromettere la sanità generale delle uve. Dopo due vendemmie scarse, la produzione torna a crescere attestandosi intorno ai 47 milioni di ettolitri, con differenze marcate tra le diverse aree: forte traino dal Sud, incrementi più contenuti al Nord e una lieve flessione al Centro.
Dal punto di vista qualitativo, le prospettive sono positive.

Produzione di vino in Italia 2025:  8% rispetto al 2024 bene Puglia Sicilia e Campania

Presentato il rapporto annuale sulle previsioni vendemmiali del 2025

Le escursioni termiche di fine agosto hanno favorito un buon potenziale aromatico che lascia intravedere vini freschi e longevi al Nord, profili equilibrati al Centro e rossi strutturati al Sud. Parallelamente, il mercato vive una fase di trasformazione: i listini mostrano una sostanziale stabilità, i consumi interni premiano soprattutto le bollicine e l’export, pur con un lieve calo nei volumi, conferma i valori già raggiunti nel 2024. Ne emerge dunque un quadro che, pur condizionato da variabilità climatica e da dinamiche commerciali complesse, si mantiene in equilibrio e conferma l’importanza di una gestione sempre più attenta sia in vigna sia nei mercati di riferimento.

