Il Gruppo Lunelli cerca un nuovo direttore: Masè lascia e passa al tabacco

Il Gruppo Lunelli si prepara a un nuovo cambio di direzione. Dopo sei anni, Simone Masè lascia l’incarico di direttore generale. Dal 13 settembre non sarà più operativo in azienda: per lui si apre una nuova esperienza nel settore tabacchicolo, dove andrà a ricoprire un incarico in British American Tobacco. Per garantire la continuità, sarà l’attuale amministratore delegato Matteo Lunelli a ricoprire ad interim il ruolo di group general manager.

Quella di Masè non è la prima sostituzione al vertice manageriale: negli ultimi anni il gruppo ha già affrontato altre fasi di transizione nella governance, segnando un progressivo spostamento verso una gestione sempre più manageriale e meno familiare. La nomina del prossimo direttore sarà quindi osservata con attenzione, anche per capire se verrà scelto un profilo interno al settore del vino o una figura proveniente da altri comparti del food & beverage.

