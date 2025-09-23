Gravner celebra 20 anni di vinificazione in anfora con la Ribolla 2017 e la box XX G

A vent’anni dall’avvio dei primi vini macerati, Gravner presenta XX G, una confezione in edizione limitata concepita come oggetto da collezione. Sono stati realizzati 1200 esemplari numerati, disponibili nelle versioni per due o quattro magnum e capaci di contenere fino a 12 coppe in vetro soffiato, disegnate per Gravner dal maestro vetraio Massimo Lunardon. Il design, che unisce legno di rovere e plexiglas, è firmato da Ettore Concetti Graphic Opera, mentre la realizzazione è stata affidata agli artigiani friulani Cresj Style e Prefor.

XX G, la box da collezione di Gravner

Il significato del nome XX G

Il nome scelto racchiude più livelli di lettura. «Il numero romano XX celebra i vent’anni dall’inizio della vinificazione in anfora», spiega la cantina. La lettera X, scomponibile in due V, richiama il numero V, simbolo del Cercatore in numerologia, figura legata al superamento dei confini. Un riferimento diretto allo spirito di Joško Gravner, tra i pionieri degli orange wine – o come lui preferisce chiamarli, i vini ambra – che ha riportato in auge un metodo ancestrale di vinificazione.

La Ribolla 2017: un’annata complessa e preziosa

Protagonista della box è la Ribolla 2017, segnata da una stagione difficile. Dopo una primavera umida e un’estate calda, le piogge di settembre hanno ridotto la maturazione delle uve. «Con tanto lavoro siamo riusciti a salvare circa il 20% della produzione, anche grazie alla muffa nobile che ha protetto e arricchito gli acini rimasti sani», racconta Mateja Gravner. Una selezione chicco per chicco ha portato a un vino dalla forte concentrazione e con un carattere distinto rispetto alle annate precedenti.

Protagonista della box è la Ribolla 2017

Nel calice, la Ribolla 2017 si presenta con un colore dorato intenso e brillante. Al naso emergono note di frutta matura e secca, miele, agrumi canditi, erbe aromatiche e richiami di sottobosco. In bocca è avvolgente, con tannini integrati, freschezza vivace e una lunga persistenza sapida che riflette il terroir di Oslavia.

Il metodo Gravner: anfore georgiane e tempo lento

La vendemmia si è conclusa il 18 ottobre 2017 nel vigneto di Dedno, condotto in regime biodinamico e allevato ad alberello. Dopo la pigiatura, le uve hanno seguito il metodo Gravner: lunga macerazione del mosto con le bucce nelle anfore georgiane interrate (qvevri), sigillate con granito, senza controllo di temperatura ma con fermentazione spontanea. Il vino è rimasto in anfora circa un anno, per poi passare a sei anni di affinamento in botti di rovere di Slavonia e sei mesi in bottiglia.

