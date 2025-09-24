Montina Franciacorta cambia volto: diventa azienda agricola ed entra Raoul Bontempi

Montina Franciacorta inaugura una fase strategica della propria storia, con l’obiettivo di consolidare il rapporto con la terra, la filiera agricola e la sostenibilità. L’evoluzione della struttura societaria e una serie di investimenti mirati delineano una visione di lungo termine che unisce tradizione familiare e innovazione produttiva. «Vogliamo continuare a crescere mantenendo saldo il legame con la nostra identità - afferma Gian Carlo Bozza - proteggendo la qualità e il rispetto per il territorio che contraddistinguono il nostro Franciacorta».

Montina Franciacorta diventa azienda agricola

Dal gennaio 2025 Montina ha assunto la nuova ragione sociale di Azienda Agricola, segnando un passaggio importante verso una gestione più diretta e trasparente dei vigneti e dei processi produttivi. A marzo 2025 un ulteriore passo: entra in azienda Raoul Bontempi, amministratore delegato della Bontempi Vibo S.p.A., realtà leader della bulloneria Made in Italy con radici profonde in territorio bresciano. Tramite la holding di famiglia Finan Service S.p.A., Bontempi ha scelto di investire in Montina, attratto dalla forte identità valoriale dell’azienda.

Il legame con Montina, sottolinea Bontempi, è «frutto di un percorso umano prima ancora che imprenditoriale». L’esperienza vissuta in Villa Baiana, insieme al rapporto diretto con la famiglia Bozza, in particolare Gian Carlo, ha consolidato la scelta: «Abbiamo trovato in Montina una visione che unisce passione per il vino e rispetto del territorio, valori che condividiamo profondamente». Il nuovo assetto societario non è solo un cambiamento formale, ma riflette una strategia orientata a garantire autonomia produttiva e una gestione consapevole delle risorse. Un percorso che punta a mantenere la qualità e l’identità di Montina, confermando l’azienda come punto di riferimento nel panorama del Franciacorta.

