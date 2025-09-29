CMB 2025, Italia regina tra i vini dolci e fortificati con 28 medaglie

Dal 16 al 19 settembre, Catania è stata teatro dell’ultima sessione 2025 del Concours Mondial de Bruxelles (CMB), dedicata interamente ai vini dolci e fortificati. L’evento ha rappresentato un momento di confronto internazionale, con un focus sulla qualità e varietà di una categoria in costante evoluzione. L’Italia è risultata essere la nazione più premiata con 28 medaglie complessive di cui 3 Gran Medaglie d’Oro, primato condiviso con il Portogallo.

Vini dolci e fortificati: 28 medaglie per l'Italia al Concurs Mondial de Bruxelles

L’Italia ha conquistato 28 medaglie complessive, il numero più alto di questa edizione, di cui 3 Gran Medaglie d’Oro, 7 d’oro e 18 d’argento. Appena sotto il Portogallo, con 27 riconoscimenti complessivi di cui, a sua volta, 3 Gran Medaglie d’Oro.

Anche se è la Francia a completare il podio (16 medaglie complessive di cui 2 del massimo riconoscimento, il risultato della Spagna (15 medaglie, 2 Gran Medaglie d’Oro) insieme a quello del Portogallo, che conferma il ruolo della Penisola iberica come protagonista nella scena internazionale dei vini dolci e fortificati, grazie alle le produzioni del Douro, dell’Alentejo, di Setúbal, della Galizia e delle Canarie,

Paesi emergenti e nuove tendenze

All’edizione 2025 hanno partecipato 350 vini provenienti da 27 Paesi, a conferma dell’interesse crescente per questa tipologia. Tra i protagonisti più premiati si segnalano Portogallo, Francia, Italia e Spagna, Paesi tradizionalmente forti nella produzione di vini dolci e fortificati.

Tra le novità più rilevanti dell’edizione 2025 figurano i riconoscimenti ottenuti da Paesi come Azerbaigian, Cipro e Canada. Questa evoluzione evidenzia un panorama internazionale sempre più ampio, che supera i confini delle tradizionali aree di produzione.

Santorini e Marsala: le rivelazioni internazionali

Le due rivelazioni della competizione sono state annunciate per Grecia e Italia.

Rivelazione Vini Dolci : Estate Argyros Vinsanto Late Release

: Estate Argyros Vinsanto Late Release Rivelazione Vini Fortificati: Single Barrel N° 018 della Cantina Carlo Pellegrino

Questi vini rappresentano non solo la qualità, ma anche il legame con il territorio e le tradizioni.

