Il Vermouth di Torino anima il settembre in Piemonte: protagonista a Douja d’Or e Cheese

Dopo un’estate di aperitivi e iniziative promozionali, l’autunno segna quindi un nuovo capitolo per il Consorzio del Vermouth di Torino, che punta a consolidare la propria presenza nelle manifestazioni più rappresentative del Piemonte e a valorizzare il Vermouth di Torino come protagonista della cultura del bere miscelato e della tavola.

Settembre ricco di appuntamenti per il Vermouth di Torino

Dal 12 al 21 settembre, il Consorzio parteciperà alla 59ª edizione della Douja d’Or, manifestazione storica che anima il centro di Asti con degustazioni, masterclass e spettacoli. Dal 19 al 22 settembre, il Consorzio sarà presente anche a Cheese, la rassegna internazionale organizzata da Slow Food e dal Comune di Bra.

Vermouth di Torino protagonista a Douja d’Or

Nel “Salotto del Vino” di Piazza San Secondo, in collaborazione con l’Unione Industriale di Asti, saranno disponibili oltre 50 etichette di Vermouth di Torino - Rosso, Ambrato, Bianco e Dry - firmate dai Soci del Consorzio. Accanto alla degustazione continuativa, il Consorzio organizzerà due appuntamenti con la formula L’Ora del Vermouth:

Martedì 16 settembre : «I profumi del Vermouth di Torino», serata condotta dal direttore Pierstefano Berta , che illustrerà il ruolo delle spezie, delle erbe officinali e dei vini base. Degustazioni guidate con abbinamenti dolci e salati.

: «I profumi del Vermouth di Torino», serata condotta dal direttore , che illustrerà il ruolo delle spezie, delle erbe officinali e dei vini base. Degustazioni guidate con abbinamenti dolci e salati. Giovedì 18 settembre: masterclass a cura del presidente Roberto Bava dedicata all’abbinamento Vermouth-cioccolato, in collaborazione con la Compagnia del Cioccolato, il Comitato del Gianduiotto di Torino IGP e il cioccolatiere Guido Castagna.

A Bra con Cheese: Vermouth e formaggi

Il tema 2025, «Cheese… c’è un mondo intorno», amplia lo sguardo oltre il formaggio per esplorare prodotti e abbinamenti. In questo contesto, il 19 settembre alle ore 18.30, il Consorzio proporrà un nuovo incontro con L’Ora del Vermouth: degustazione guidata del Vermouth di Torino in calici firmati Bormioli, presso lo stand Luigi Bormioli Glassmaker in Piazza XX Settembre. «Il nostro obiettivo - spiega il direttore Pierstefano Berta - è raccontare la versatilità del Vermouth di Torino, capace di dialogare con prodotti d’eccellenza del territorio come il cioccolato e i formaggi».

