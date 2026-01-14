Champagne Specialist, torna il corso avanzato per operatori del settore

Per il secondo anno consecutivo, l’Italian Wine Academy organizza il corso “Champagne Specialist”, in collaborazione con il Comité Champagne, previsto a Verona nel prossimo febbraio. La proposta formativa si svolgerà in lingua inglese l’8 e 9 febbraio e in italiano il 13 e 14 febbraio, offrendo un’occasione per approfondire la conoscenza di una delle regioni vinicole più storiche e iconiche del mondo. Il corso, creato e certificato direttamente dal Comité Champagne, è rivolto a professionisti della ristorazione, giornalisti, studenti di enologia e operatori del settore che intendono consolidare competenze tecniche e sensoriali legate al mondo dello Champagne.

Champagne Specialist 2026: il corso di Italian Wine Academy torna a Verona

La formazione prevede 14 ore di lezioni frontali, suddivise in quattro sessioni che combinano teoria e pratica. Tra le attività principali figurano degustazioni guidate, con 12 etichette selezionate per rappresentare la diversità dei terroir della regione francese, e workshop interattivi, pensati per affinare tecniche di analisi sensoriale e di servizio. Il percorso si conclude con un esame finale, strutturato con 30 domande a scelta multipla, due domande aperte e due degustazioni alla cieca, a conferma della rigorosa impostazione del programma.

Per partecipare è necessario aver completato i corsi online di livello 1, 2 e 3 del Comité Champagne, gratuiti e fruibili in modalità autonoma. I candidati devono inoltre possedere una solida conoscenza di base del vino e delle tecniche di degustazione, con preferenza per chi ha conseguito una certificazione WSET di livello 2 o 3 o una qualifica equivalente. «L’obiettivo del corso è fornire strumenti concreti per comprendere e comunicare la complessità dello Champagne», spiega l’Italian Wine Academy. «L’approccio combina approfondimento teorico, pratica guidata e valutazione finale, permettendo ai partecipanti di elevare le proprie competenze in maniera strutturata». Per informazioni dettagliate sul programma, i requisiti e le modalità di iscrizione è possibile visitare il sito ufficiale.