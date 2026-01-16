Vendemmia 2025, Veneto primo esportatore italiano con quota record del 38%

Il comparto vitivinicolo veneto «conferma nel 2025 il proprio ruolo di motore dell’agricoltura regionale e nazionale», ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura Dario Bond, intervenendo al focus del Trittico Vitivinicolo 2025, dedicato al consuntivo della vendemmia e organizzato da Regione e Veneto Agricoltura in collaborazione con Avepa. Secondo Bond, il settore mostra segnali di crescita strutturale sul fronte produttivo, export e valorizzazione delle denominazioni di qualità, nonostante un contesto internazionale complesso segnato da tensioni geopolitiche, dazi e mutamenti dei modelli di consumo.

Prosecco e Dop venete trainano export e valore aggiunto nel 2025

Nel 2025 la superficie vitata del Veneto ha raggiunto 104.397,61 ettari, con un aumento di circa 1.000 ettari rispetto all’anno precedente. Il 75% dei vigneti è destinato a varietà a bacca bianca, mentre il restante 25% è a bacca nera. La varietà più coltivata resta la Glera, con 41.000 ettari, confermando la centralità del Prosecco, mentre tra le uve rosse primeggia la Corvina con 6.887 ettari. A queste superfici si aggiunge un potenziale viticolo di circa 5.000 ettari derivante da autorizzazioni di reimpianto e nuovo impianto, elemento strategico per lo sviluppo futuro del settore.

Raccolta, qualità e prezzi

La vendemmia 2025 ha prodotto 14.664.310,64 quintali di uva, con un incremento del 6,8% rispetto al 2024. Le uve DOP hanno totalizzato 11.468.420,05 quintali (+6,0%), le IGP 2.485.186,45 quintali (-0,3%) e circa 700.000 quintali di uve varietali. «Questi dati confermano la forte vocazione del Veneto verso le produzioni certificate e a maggiore valore aggiunto», spiega Bond. Sul fronte dei prezzi, la quotazione media si attesta a 0,66 €/kg, con una flessione dello 0,5% rispetto al 2024, evidenziando sostanziale tenuta del mercato.

Export e mercati internazionali

Le esportazioni rappresentano un pilastro del successo del vino veneto. Nei primi tre trimestri del 2025 il valore delle vendite all’estero ha raggiunto 2,16 miliardi di euro, in crescita dello 0,5% rispetto all’anno precedente. Il Veneto si conferma così prima regione esportatrice di vino in Italia, con una quota del 38% sul totale nazionale di 5,74 miliardi di euro. Particolarmente rilevante è il Prosecco, che cresce del 5% in volume e mantiene performance positive in valore, trainato soprattutto dal mercato statunitense. Anche i vini DOP fermi mostrano una lieve crescita in volume a valore stabile, rappresentando il 25% dei volumi e il 20% del valore dei vini DOP fermi esportati a livello nazionale.

Bond ha sottolineato come dazi e tensioni geopolitiche si innestino su un cambiamento strutturale dei consumi, invitando a ripensare strategie produttive e commerciali. «L’impatto dei dazi Usa appare contenuto e parzialmente distribuito lungo tutta la filiera. Gli spumanti resistono meglio di altri prodotti, mentre vini come l’Amarone vantano una clientela targettizzata e disposta a investire». Fondamentale, secondo l’assessore, è il ruolo dei consorzi di tutela, sia per proteggere i prodotti da contraffazioni e abusi sia per valorizzarne distribuzione e mercato.

Innovazione e cambiamento climatico

Il direttore di Veneto Agricoltura, Federico Caner, ha evidenziato l’impegno verso l’innovazione e la sostenibilità: «Stiamo affrontando la problematica del cambiamento climatico anche nel settore vitivinicolo, mettendo in campo progetti innovativi all’interno delle aziende pilota e sperimentali dell’Agenzia. Siamo a disposizione di tutti per sviluppare idee innovative nel campo della viticoltura ed enologia, con l’obiettivo di affrontare al meglio le sfide climatiche».

Bond ha concluso rimarcando la strategia regionale: «Il Veneto continua a investire su un modello vitivinicolo basato su qualità, organizzazione delle filiere e programmazione. La crescita delle superfici e il potenziale viticolo disponibile dimostrano la vitalità del settore e la capacità delle imprese di guardare al futuro con fiducia».