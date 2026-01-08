Chi può usare il nome Franciacorta? Il caso di Rovato riapre il dibattito

La decisione dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Uibm) di negare al Comune di Rovato l’uso del nome Franciacorta per un’iniziativa di promozione territoriale ha riacceso il dibattito sul significato e sull’utilizzo di una denominazione che rappresenta al tempo stesso un’eccellenza enologica e un’area geografica storicamente definita dell’ovest bresciano.

Le vigne della Franciacorta, una denominazione al centro di una querelle tra Consorzio del vino e Comuni del territorio

l ruolo del Consorzio Franciacorta e la tutela della Docg

L’Uibm ha accolto le osservazioni del Consorzio Franciacorta (un caso che si protrae già da un anno) ritenendo che il termine sia strettamente legato alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita (Docg) e che un utilizzo al di fuori dell’ambito vitivinicolo possa generare confusione o configurare una violazione delle normative europee a tutela delle denominazioni protette. Secondo questa impostazione, la difesa del nome Franciacorta è necessaria per preservarne il valore economico e reputazionale costruito nel tempo dal comparto produttivo.

Il Comune di Rovato ha tuttavia deciso di non fermarsi e ha autorizzato il sindaco Tiziano Belotti a presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi, aprendo una controversia che assume un rilievo ben più ampio del singolo caso amministrativo. Al centro della disputa c’è infatti la domanda se Franciacorta debba essere considerata esclusivamente una denominazione vinicola o anche un toponimo che identifica un territorio con una storia millenaria.

Per i Comuni dell'area, Franciacorta è una denominazione legata non solo al vino ma all'intero territorio

La Franciacorta è un’area che comprende una ventina di Comuni, da Gussago a Paratico, con radici storiche che risalgono all’epoca altomedievale. Numerose fonti riconducono l’origine del nome alle curtes francae, corti dotate di franchigie fiscali sorte intorno all’anno Mille, in particolare in relazione alla presenza dei monaci cluniacensi. Un’identità territoriale, quindi, consolidata ben prima dell’affermazione del vino che oggi porta lo stesso nome.

Comuni e istituzioni: Franciacorta come identità storica e territoriale

Su questo aspetto si è inserito l’intervento politico di Emilio Del Bono, vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia, che ha definito «sorprendente e inaccettabile» l’ipotesi di attribuire l’esclusiva dell’uso della denominazione Franciacorta al solo ambito commerciale del vino, privando le comunità locali della possibilità di utilizzare un nome che le identifica storicamente da oltre mille anni. Del Bono ha distinto tra la legittima tutela del marchio legato alla Docg e l’uso esclusivo della denominazione in senso più ampio.

Emilio Del Bono, vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia

Una posizione condivisa da diversi amministratori locali, tra cui il sindaco di Gussago, uno dei comuni dell'area, Giovanni Coccoli, che ha espresso difficoltà nel comprendere una strategia che vede il Consorzio contrapporsi ai Comuni, anziché considerarli alleati nella valorizzazione complessiva del territorio. Secondo Coccoli, le amministrazioni locali intendono promuovere una Franciacorta che va oltre le bollicine, includendo patrimonio culturale, paesaggio e identità delle comunità.

La querelle si inserisce in un quadro di rapporti già complessi tra enti locali e Consorzio. Un anno prima della decisione dell’Uibm, undici Comuni avevano lasciato la Strada del Vino Franciacorta per aderire a Terra della Franciacorta, un ente nato con l’obiettivo di promuovere il territorio in modo più ampio, svincolandolo da una narrazione esclusivamente legata al vino.