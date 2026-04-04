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Ronco dei Tassi

Il Fosarin Collio Bianco 2023 è il vino bianco dell’anno per Food and Travel Italia

Prodotto da Ronco dei Tassi, storica realtà del Collio goriziano, ha conquistato la giuria per equilibrio e precisione, oltre alla capacità di esprimere con chiarezza freschezza, complessità e identità territoriale

 
04 aprile 2026 | 13:08

Il Fosarin Collio Bianco 2023 è il vino bianco dell’anno per Food and Travel Italia

Prodotto da Ronco dei Tassi, storica realtà del Collio goriziano, ha conquistato la giuria per equilibrio e precisione, oltre alla capacità di esprimere con chiarezza freschezza, complessità e identità territoriale

04 aprile 2026 | 13:08
 

Il Fosarin Collio Bianco 2023 di Ronco dei Tassi, storica azienda vinicola del Collio goriziano, ha conquistato il premio speciale “Vino bianco dell’anno” ai Wine Awards 2026 Food and Travel Italia, assegnato nell’ambito dell’edizione italiana del magazine Food and Travel, pubblicato in 18 Paesi. Un riconoscimento che, ricordiamo, premia le eccellenze produttive capaci di distinguersi per qualità e visione enologica.

Il Fosarin Collio Bianco 2023 è il vino bianco dell’anno per Food and Travel Italia

Il Fosarin Collio Bianco 2023 di Ronco dei Tassi

«Equilibrio e precisione nel cuore del Collio, Fosarin nasce in uno dei territori più vocati per i grandi bianchi italiani, dove tradizione e rigore enologico si incontrano in una sintesi raffinata. Un vino elegante e armonico, capace di esprimere con nitidezza il carattere del Collio attraverso freschezza, complessità e misura. Un’ interpretazione autentica di un territorio simbolo del bianco italiano»: queste le motivazioni del riconoscimento. La premiazione si è svolta il 27 marzo presso Tenuta Mosè, che ha ospitato una serata di gala dedicata alla cultura del vino e all’enoturismo, riunendo alcune delle migliori realtà vinicole italiane e internazionali. I vincitori sono stati selezionati da una giuria di esperti guidata da Marco Reitano, head sommelier de La Pergola, con la partecipazione tra gli altri di Cristina Mercuri. Il premio è stato consegnato da Pamela Raeli e dall’artista Agostino Branca, e ritirato da Enrico Coser insieme alla sua famiglia.

«Siamo orgogliosi e grati per il premio al nostro Fosarin 2023, il vino che più rappresenta noi e il nostro territorio - ha detto Enrico Coser. Ronco dei Tassi è un’azienda a conduzione familiare, nata dalla passione e dall’impegno che i miei genitori hanno trasmesso a me e mio fratello Matteo, e il Fosarin ha accompagnato tutta la nostra storia. Questo riconoscimento premia il nostro lavoro di squadra, la nostra visione che unisce tradizione e innovazione, le scelte coraggiose che abbiamo fatto negli anni e ci sprona a proseguire su questa strada». Vino simbolo dell’azienda, il Fosarin è una cuvée di Friulano, Malvasia e Pinot Bianco. Espressivo e fruttato nei primi anni, evolve nel tempo sviluppando maggiore complessità, ampiezza e note speziate, confermando una notevole capacità di affinamento. Nasce da un unico vigneto collinare di 2,5 ettari, con viti di circa 55 anni, radicate su marne arenarie di origine eocenica. Storico ed iconico per Ronco dei Tassi, il Fosarin rappresenta le origini stesse dell’azienda: il vigneto da cui proviene è stato il primo acquistato dalla famiglia Coser, con la prima annata prodotta nel 1990. Un percorso coerente che oggi trova ulteriore conferma in un riconoscimento di rilievo internazionale.

Ronco dei Tassi
Str. della Montona 19 - 34071 Cormons (Go)
Tel +39 0481 60155

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Ronco dei Tassi vino Food and Travel italia Enrico Coser Marco Reitano
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