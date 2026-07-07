Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 07 luglio 2026  | aggiornato alle 13:18 | 120207 articoli pubblicati

Rational
Feudo Arancio
Feudo Arancio

in città

Brescia riscopre i suoi vigneti urbani: altri due verso la rinascita

Dopo il recupero del grande vigneto sotto il colle Cidneo, il progetto prosegue con la collina di Sant'Anna, nella zona nord del villaggio Badia, e il vigneto dell'Istituto tecnico agrario Pastori, nei pressi della Bornata

 
07 luglio 2026 | 11:03

Brescia riscopre i suoi vigneti urbani: altri due verso la rinascita

Dopo il recupero del grande vigneto sotto il colle Cidneo, il progetto prosegue con la collina di Sant'Anna, nella zona nord del villaggio Badia, e il vigneto dell'Istituto tecnico agrario Pastori, nei pressi della Bornata

07 luglio 2026 | 11:03
 

Al vigneto urbano più grande d'Europa, posto sotto le pendici del colle Cidneo, "sorvegliato" dal castello visconteo che domina Brescia, si aggiungono adesso altri due vigneti storici in fase di recupero: le colline di Sant'Anna e quello dell'Istituto tecnico agrario Pastori. Nella città per antonomasia capitale dell'industria, avanza una piccola, significativa rete di vigneti urbani, sinonimo di riqualificazione di zone verdi semiabbandonate e di agricoltura sostenibile. Esempio, non semplice, di rinuncia alle monoculture e ai cicli di aratura per puntare alla massima fertilità del territorio, rispettando le varie biodiversità.

Brescia riscopre i suoi vigneti: ne rinascono altri due in città

Il colle Cidneo con il Castello di Brescia che domina la città di Brescia

Il primo a rinascere è stato quello di Sant'Anna, nella zona nord del villaggio Badia. Nei mesi scorsi, grazie all'iniziativa del Comune, è stato ripulito e piantumato un vigneto didattico per recuperare un vecchio impianto oramai compromesso dall'avanzare del bosco. All'azienda agricola Collem è stato affidato il compito di realizzare un intervento di recupero ambientale e paesaggistico per usi agricoli-didattici della collina, tra le mete principali di educazione naturale per le scuole. L'area si estende per oltre 2 ettari ed è caratterizzata dalla presenza di un grande prato spontaneo. Il nuovo vigneto avrà due sistemi di coltivazione, a pergola e a cordone speronato. L'azienda agricola concessionaria dovrà occuparsi dello sfalcio dei prati e della gestione dell'impianto, nell'attesa di mettere in bottiglia i primi vini.

E a Sant'Anna si aggiungerà, nei prossimi mesi, il vigneto dell'Istituto tecnico agrario Pastori, nei pressi della Bornata. Si trova ai piedi dei colli dei Ronchi, zona di robusti e pregiati rossi. Il vigneto, fino ad alcuni anni or sono, veniva curato e manutenuto da studenti e insegnanti impegnati nelle pratiche di legatura delle viti, sfalcio, piantumazioni di barbatelle e somministrazione di antiparassitari. Esempio concreto di scuola-lavoro. Poi, causa caldo, vacanze estive e corsi di recupero, l'attenzione è andata via via scemando, principalmente per la mancanza di manodopera. Ora l'impegno delle istituzioni pubbliche e scolastiche è di tentare la ripartenza con l'anno '26/27 per ridare vita allo storico impianto, in tutta la sua complessità: dalla potatura alla vendemmia, chiamando al lavoro i futuri periti agrari e i loro insegnanti.

Di Renato Andreolassi

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Cidneo Brescia Sant'anna Istituto tecnico agrario Pastori scuola vigneti vino
FLASH NEWS
Loading...
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Grandi Molini Italiani
Suicrà
Consorzio Asti DOCG
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Grandi Molini Italiani
Suicrà
Consorzio Asti DOCG
Martini Frozen
Pecorino Romano Dop

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, Ristorazione Collettiva, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026