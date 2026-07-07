CMB 2026, 475 medaglie all'Italia: Puglia e Veneto guidano la classifica

Si è conclusa a Palazzo Valentini a Roma la cerimonia di premiazione del Concours Mondial de Bruxelles e Sauvignon Selection by CMB, appuntamento internazionale dedicato alla valutazione delle migliori produzioni vinicole. L’edizione italiana ha assegnato complessivamente 475 medaglie alle etichette del nostro Paese: 22 riconoscimenti Gran Oro, 172 Oro e 281 Argento. Un risultato che conferma il ruolo dell’Italia nel panorama enologico internazionale, con il nostro Paese classificato al secondo posto tra le nazioni partecipanti alla sessione, che ha coinvolto 51 Paesi e 320 degustatori provenienti da tutto il mondo.

Concours Mondial de Bruxelles: i premiati durante la cerimonia a Roma

Puglia al primo posto per numero di medaglie, seguono Veneto e Toscana

A guidare la classifica regionale è stata la Puglia, con 70 medaglie complessive, seguita dal Veneto con 64 e dalla Toscana con 49. Subito dopo si sono posizionate Sicilia con 42 riconoscimenti, Lombardia con 36, quindi Abruzzo e Sardegna con 33. Per quanto riguarda i premi più prestigiosi, i 22 Gran Oro sono stati distribuiti tra diverse regioni italiane. Il Veneto ha ottenuto cinque riconoscimenti, seguito dalla Sicilia con quattro, mentre Puglia, Abruzzo e Piemonte hanno conquistato due Gran Oro ciascuna. La cerimonia romana ha riunito 53 cantine italiane che hanno presentato in degustazione 121 vini premiati, coinvolgendo operatori del settore, stampa specializzata e appassionati.

Il CMB punta sulla valorizzazione dei vini premiati nei locali romani

Durante l’evento è stato presentato anche il progetto CMB Certified, iniziativa pensata per portare le etichette premiate all’interno di ristoranti, enoteche e locali della Capitale. Il programma coinvolge attività che scelgono di inserire nelle proprie proposte almeno cinque vini o distillati riconosciuti dal Concours Mondial de Bruxelles, accompagnandoli con strumenti di comunicazione forniti dall’organizzazione. L’iniziativa, sviluppata in collaborazione con Divina Italia, realtà romana specializzata nella distribuzione di vini e distillati per il settore Ho.Re.Ca., coinvolge diverse tipologie di locali, dai ristoranti agli indirizzi gastronomici più informali.

Concours Mondial de Bruxelles: la degustazione a Roma in occasione delle premiazioni

Tra i primi aderenti figurano il ristorante una stella Michelin Idylio by Apreda, Mari e Monti, Ninkasi, Chattanooga Saloon Appia, Volpetti, Pan Bernardo, Florinda, Er Macellaio, Strabbioni e Bbq Fiumicino. «La missione del Concours Mondial de Bruxelles non si esaurisce nell’assegnazione delle medaglie - ha spiegato il presidente Baudouin Havaux - ma vuole creare nuove opportunità di crescita e visibilità per i produttori, mettendo in relazione aziende, operatori e consumatori».

I premi speciali: dal rosé abruzzese al Prosecco di Cartizze

Accanto alle medaglie assegnate dalla giuria, il Concours ha attribuito anche alcuni riconoscimenti speciali alle etichette che si sono distinte nelle rispettive categorie. Il trofeo Vinolok per il miglior vino rosé è stato assegnato al Talamonti Rosé 2025 dell’azienda vinicola Talamonti in Abruzzo. Il premio Rivelazione Vino d’Italia 2026 è andato invece al Foja D’Or Riserva 2019 di Emilio Franzoni, prodotto nella denominazione Botticino Doc in Lombardia. Per gli spumanti il riconoscimento è stato assegnato al René 2017 di Feudo Disisa, mentre tra le etichette della linea Calici DiVini di Pam Panorama sono stati premiati sei vini. Un riconoscimento particolare è arrivato anche per il Valdobbiadene Docg Superiore di Cartizze Dry Cilium, unico spumante italiano ad aver ottenuto il massimo riconoscimento nella categoria Prosecco.

Masterclass e approfondimenti sul vino italiano

La giornata romana è stata completata da tre momenti di approfondimento dedicati a differenti espressioni del vino. Tra gli appuntamenti, la masterclass «Dolcezze dal mondo: viaggio tra i grandi vini dolci», curata dal giornalista Marco Sciarrini, e l’incontro «Eccellenze metropolitane: premiate al CMB 2026», guidato da Fabio Ciarla. La giornata si è conclusa con «Le mille sfumature del Rosé», approfondimento dedicato alla categoria insieme a Concezio Marulli, presidente dell’Associazione Casauria Docg.