Rilancio del sito web Altemasi Trentodoc, gioiello della spumantistica Cavit

Stile, contemporaneità ed eleganza, senza dimenticare le radicate origini trentine: questi i tratti che caratterizzano il look del nuovo sito di Altemasi Trentodoc, online a partire da dicembre, in timing perfetto per celebrare uno dei momenti dell'anno che vedono le bollicine protagoniste nelle diverse occasioni di festa.

Il nuovo sito web di Altemasi

Ideato dall'agenzia Merkat Brand Partner, il nuovo portale racconta questa firma prestigiosa del Metodo Classico Trentodoc, pluripremiata e caratterizzata da uno stile inconfondibile. Sin dalla home page si entra in perfetto ‘mood Altemasi', dove l'importante restyling pone al centro della narrazione i valori, l'unicità e il profondo legame con il territorio d'origine di questi spumanti Trentodoc, in modo emozionale e coinvolgente. In coerenza con il brand claim “Eleganza Autentica”, attraverso dettagli curati e immagini suggestive, il sito invita ad entrare nel mondo Altemasi e scoprire ogni sfumatura degli spumanti della Cantina, che offrono ciascuno una distintiva e raffinata espressione della viticoltura di montagna.

Brut Millesimato, Rosé, Pas Dosé, Blanc de Noirs, Rosé Riserva e l'iconica Riserva Graal: etichette dallo stile inconfondibile che contribuiscono a rendere le bollicine di montagna Altemasi Trentodoc un nome acclamato della spumantistica italiana, con una collezione di importanti premi e riconoscimenti che sarà possibile ripercorrere direttamente sul nuovo sito nella sezione dedicata. Sul nuovo portale, gli utenti inoltre potranno scoprire, accanto alla filosofia del brand, l'arte e la dedizione degli enologi della cantina, che con sapiente pazienza assicurano ogni anno gli alti standard qualitativi di questi prestigiosi prodotti.

Cantina Altemasi

Via del Ponte 45 - 38123 Trento

Tel 0461 381711

© Riproduzione riservata