Peck celebra i 140 anni con una speciale etichetta di vino spumante Metodo Classico

140 anni di storia, tradizione ed eccellenza raccontati in un’etichetta in Limited Edition. Peck nasce nel 1883 quando il salumiere di Praga Francesco Peck decise di aprire una bottega di salumi e carni affumicate di tipo tedesco nel cuore di Milano, con l’ambizione di renderla la più prestigiosa salumeria della città. 140 anni dopo, il brand di enogastronomia si conferma un punto di riferimento per il buon cibo e il buon vino per i gourmand di tutto il mondo.

Pek, per i 140 anni un'etichetta speciale

Per celebrare questo importante traguardo, Peck ha scelto di presentare una nuova produzione di Metodo Classico. Un Pinot Nero dal profilo intenso, profondo ed elegantemente asciutto. Nasce così una bottiglia in Limited Edition di spumante di qualità Metodo Classico Pas Dosè 2018, frutto di un giardino di vigne ad alberello, la cui produzione in quantità limitata è curata in ogni minimo dettaglio. Una bottiglia da collezione per i clienti affezionati e non solo, che si presta all'affinamento in bottiglia.

Il vino spumante di qualità Metodo Classico Pas Dosè 2018 potrà essere acquistata presso i 3 negozi Peck di Milano – nell’ enoteca di via Spadari 9, una delle più fornite d’Italia con oltre 3000 referenze; Peck CityLife in Piazza Tre Torri; Peck Porta Venezia in via Salvini 3 (Metro Palestro) e nel negozio di Forte dei Marmi al costo di 75 euro a bottiglia.

