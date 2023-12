 Cantina San Michele Appiano: incetta di premi nel 2023

È un 2023 da record quello di Cantina San Michele Appiano (Kellerei St. Michael-Eppan). La cooperativa fondata nel 1907 ad Appiano sulla strada del vino (Bolzano) si conferma realtà d’eccellenza in Alto Adige, a cominciare dallo speciale Premio Cooperazione assegnato da Doctor Wine Daniele Cernilli nella sua Guida Essenziale ai Vini d’Italia 2024.

Cantina San Michele Appiano, cantina simbolo dell'Alto Adige

Numerose le menzioni del Pinot Noir Riserva The Wine Collection 2019, giudicato “miglior vino da uve Pinot Nero” da Doctor Wine (98 punti) e nella top list di molte altre autorevoli testate, tra cui Jamessuckling.com (94 punti), Gault&Millau (5 grapes), Falstaff (96 punti), TheWineHunter (Gold Award) e I Migliori Vini Italiani di Luca Maroni (95 punti), a testimoniare ancora una volta la grande abilità del winemaker Hans Terzer, enologo della cantina, nel trattare uno dei vitigni in assoluto più impegnativi.

Appius in vetta tra i vini più premiati

Tanti i premi assegnati anche ad altre note etichette della Cantina San Michele Appiano, tra le quali si distingue Appius 2018. La nona edizione della "Cuvée" di Hans Terzer è il vino più premiato cooperativa: dal The WineHunter Award Platinum, massimo riconoscimento conferito durante il Merano WineFestival, ai 5 grappoli di Bibenda, passando per i 98+ punti da Le Guide de L’Espresso, i 98 punti da I Migliori Vini Italiani di Luca Maroni, i 96 punti da James Suckling, i 4 grapes da Gault&Millau, i 97 punti da Decanter, per chiudere con i 96 punti di Falstaff.

Grande successo anche per il Sauvignon 2019 The Wine Collection. La quinta edizione è stata premiata con 110 punti cum laude, massima valutazione ottenibile, da Le Guide de L’Espresso, 97 punti dalla Guida Essenziale ai Vini d’Italia di Doctor Wine, 96 punti da Falstaff (che lo ritiene “miglior Sauvignon d’Italia”), 95 punti da I Migliori Vini Italiani di Luca Maroni, 93 punti da James Suckling e 4 grapes da Gault & Millau, oltre ad aver ricevuto il The WineHunter Award Gold. Ottimi risultati, inoltre, per altri bianchi della Cantina, premiati con più di 90 punti.

© Riproduzione riservata