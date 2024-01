Savoia Americano Rosso e Savoia Orancio: un percorso del gusto per il Veganuary

Savoia Americano Rosso e Savoia Orancio - gli unici vini aperitivi certificati vegani - danno il via alla Vegan Road by Savoia, un percorso del gusto che celebra il primo mese dell'anno dedicato all'alimentazione consapevole con drink a basso contenuto alcolico. Nel mese di gennaio, Savoia collaborerà con alcuni locali di Milano per offrire una selezione di cocktail aperitivi vegani, perfetti per chi vuole seguire l'ultima tendenza del “Veganuary”.

Savoia Americano Rosso

Savoia si presenterà al pubblico in cinque rinomati ristoranti milanesi per festeggiare il Veganuary, il mese vegano per eccellenza. L'iniziativa si terrà per il mese di gennaio a Milano presso:

uovodiseppia Milano, il ristorante siciliano dello Chef Pino Cuttaia, sotto la direzione dell'F&B Manager Santo Scaduto;

Linfa Milano di Edoardo Valsecchi, che propone un menù a base di sushi plant-based con cocktail in abbinamento;

Blue Taste, il bistrò all'avanguardia che promuove uno stile di vita salutare e sostenibile con i suoi piatti ispirati alle Blue Zones.

Durante l'attivazione a Milano, il mixology expert Mattia Pastori presenterà la degustazione dei cocktail vegani durante le seguenti date, che potranno essere prenotate con i locali direttamente: il 18 gennaio al Blue Taste, il 19 gennaio al Linfa Milano e il 23 gennaio all'uovodiseppia Milano. «Savoia è il primo vino aperitivo del suo genere ad avere ricevuto la certificazione vegana, un riconoscimento importante e di alta responsabilità dovuto agli ingredienti naturali che utilizziamo - commenta Giuseppe Gallo, ideatore di Savoia e Italicus Rosolio di bergamotto. Fin dalla nascita del marchio Savoia, la nostra missione è stata quella di ampliare l'offerta di cocktail vegani disponibili e promuovere questo approccio etico nella comunità dei bartender. Con la Vegan Road by Savoia puntiamo a creare un'esperienza di food pairing unica, che metta in risalto il gusto dei cocktail vegani e a bassa gradazione alcolica attraverso l'abbinamento a una squisita cucina di qualità».

Savoia Orancio

I vini aperitivi Savoia Americano Rosso e Savoia Orancio sono stati sapientemente realizzati senza l'uso di coloranti artificiali: gli ingredienti naturali conferiscono infatti all'Americano la colorazione rosso rubino e all'Orancio la tenue tonalità arancione.

Savoia Rosso è composto da una complessa miscela di oltre 24 botaniche, tra cui artemisia, arancia amara e pompelmo rosa, insieme a spezie come zenzero e cardamomo. Questo vino aperitivo riunisce in un'unica bottiglia il Vermouth e il Bitter su una base di vino: perfetto punto di mezzo tra l'amaro e il dolce, un delizioso aperitivo e allo stesso tempo una base definitiva per un'infinità di cocktail, classici e non solo, anche per quelli a bassa gradazione.

Savoia Orancio, invece, è un vino aperitivo a base di Orange Wine, infuso con agrumi e botaniche e completato dalla ricchezza esotica dello zafferano e del melograno. Le sue note aromatiche agrumate e speziate richiamano infatti i sapori d'Oriente; le fragranti e complesse note dell'Orange wine arricchiscono il profilo agrumato e speziato donando freschezza.

© Riproduzione riservata