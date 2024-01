Birra Peroni, ottenuta la certificazione sulla parità di genere

Birra Peroni è la prima azienda nel settore della birra e in generale delle bevande ad ottenere la certificazione sulla parità di genere Uni/Pdr 125:2022, introdotta dal Pnrr con l'obiettivo di definire le linee guida sul sistema di gestione della gender equity. Un risultato importante in un'area strategica per l'azienda birraria che sta portando avanti numerose iniziative in area DE&I, tutte racchiuse in un vero e proprio manifesto che prende il nome di #ShineAsYouAre, nato grazie al contributo diretto dei dipendenti che hanno partecipato alla sua definizione.

Certificazione sulla Parità di Genere: Peroni da primato in Italia

Il percorso di attestazione, svolto insieme a Bureau Veritas, ente certificatore fondato nel 1828 e leader a livello mondiale nei servizi di ispezione, verifica di conformità e certificazione, ha riguardato, tra le altre cose, la governance, i processi HR e le policy sulla parità di genere, tre settori all'interno dei quali le performance dell'azienda si sono particolarmente distinte.

