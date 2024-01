No. 3 London Dry Gin, rinomato per la sua eccellenza nel mondo dei gin, ha annunciato l'apertura delle iscrizioni per la prima edizione della competizione Unrivalled Classics. La competizione, ispirata al successo della Pursuit of perfection cocktail competition, è diventata una delle più prestigiose nell'industria beverage a livello mondiale.

No. 3 London Dry Gin presenta la competizione Unrivalled Classics

Ogni anno, la competizione mette in luce un classico cocktail a base di gin, e per il 2024, i partecipanti saranno sfidati a reinterpretare l'iconico cocktail Gimlet utilizzando il No. 3 Gin. La ricerca della perfezione è il cuore della competizione, riflettendo la dedizione del brand alla qualità e all'innovazione.La competizione coinvolgerà barman professionisti provenienti da diverse nazioni, tra cui Regno Unito, Italia, Germania, Spagna e, per la prima volta, Stati Uniti. Dopo gare regionali e nazionali, i finalisti avranno l'opportunità di competere nella prestigiosa finale mondiale presso la distilleria di No. 3 Gin a Schiedam, Olanda, l'11 settembre 2024. Il miglior bartender di ogni Paese avrà la possibilità di partecipare alla finale mondiale con un viaggio offerto da No. 3 Gin. Il vincitore della finale avrà l'onore di un takeover al rinomato bar Atlas di Singapore durante il Bar Convent Singapore, oltre a una cena di più portate al ristorante stellato Burnt Ends, accompagnata da una selezione di cocktail a base di No. 3 Gin.

Le creazioni dovranno contenere almeno 40 ml di No. 3 Gin e non più di sei ingredienti, con un massimo di due fatti in casa. La tecnica del batching non è consentita. Una giuria composta da esperti internazionali giudicherà le fasi iniziali, mentre le competizioni regionali si svolgeranno di persona nei locali del Regno Unito, dell'Europa e degli Stati Uniti. Il calendario:

Apertura delle iscrizioni: 22 gennaio

Chiusura delle iscrizioni: 12 marzo

Votazioni: 12 - 18 marzo

Annuncio dei finalisti: 19 marzo

Gare regionali: 8 aprile - 16 maggio

Finale nazionale: 27 maggio - 6 giugno

Semifinale: 10 settembre

Gran finale: 11 settembre

© Riproduzione riservata