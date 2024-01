Il Vermentino di Gallura re dei vini: superato in valore il Prosecco

Il vino sardo è sulla cresta dell'onda e l'ultimo rapporto "Tendenze vino" di Ismea lo conferma senza mezzi termini. Nel 2023, i vini Doc e Docg hanno fatto registrare un boom incredibile, generando un valore di 11,3 miliardi di euro in Italia (+4,6%) e 150 milioni di euro in Sardegna (+11%). Il Vermentino di Gallura, stella indiscussa della scena, ha brillato con un aumento del 2,6%, raggiungendo i 215 euro per ettolitro e lasciando il Prosecco a bocca aperta a 205 euro.

Il Vermentino di Gallura tra i vini con il valore più alto nel 2023

Un trionfo di gusto e qualità che ha fatto del Vermentino di Gallura il re delle vendite estive del 2023, conquistando i palati dei turisti, soprattutto degli amanti del buon vino in Costa Smeralda. Il Vermentino di Sardegna, d'altra parte, ha subito un calo più marcato del 14,75 percento, attestandosi a 138,1 euro per ettolitro, riflettendo le sfide e le opportunità nel mercato del vino. Anche il Cannonau di Sardegna, il vino rosso tipico dell'Isola, ha registrato un valore di 159,2 euro per ettolitro, con una flessione del 6,9 percento rispetto all'anno precedente.

© Riproduzione riservata