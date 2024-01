Proposta Vini compie 40 anni e si rilancia sul mercato italiano

Proposta Vini, fondata da Gianpaolo Girardi nel 1984, ha festeggiato alla fiera di Parma i suoi primi quarant’anni. Il 2024 dell'azienda trentina di distribuzione di vini e spirits si è aperto con i migliori auspici. Il fatturato 2023 si avvicina ai 27,5 milioni di euro, per un totale di oltre 2,8 milioni di bottiglie vendute, contro i 25 milioni del 2022, che aveva segnato un +25% rispetto al 2021.

Gianpaolo e Andrea Girardi, contitolari di Proposta Vini

«Proposta Vini nasce nel settembre 1984 - racconta il contitolare Andrea Girardi, entrato nel 2021 a pieno titolo nell'azienda fondata dal padre - da un’idea commerciale per quei tempi innovativa: quella di dare vita a un’azienda di distribuzione pura in grado di creare un filo diretto tra i vignaioli e il canale Horeca. Ci adoperiamo per permettere ai piccoli produttori di concentrarsi sul lavoro in vigna e di delegare a noi tutti gli aspetti di commercializzazione e distribuzione». La mission di Proposta Vini, fin dall’inizio, è stata, ed è tuttora, quella di valorizzare al meglio la produzione di vini autentici, storici, territoriali, bevibili e legati alla tradizione contadina italiana di qualità. «In altre parole - continua Andrea Girardi - la nostra è un’attività commerciale nella quale convivono interessi aziendali e aspetti etici, umani e culturali».

Proposta Vini: 3.300 referenze in catalogo

Lo dimostrano i 18 progetti sviluppati con la priorità di valorizzare gli aspetti storici, evocativi e paesaggistici che stanno dentro (e vanno oltre) un bicchiere di vino. Non poteva che essere così, visto il grande interesse del fondatore per le scienze storiche e la geografia. Primo nato, nel 1988, è il Progetto Vini dell’Angelo incentrato sul recupero di vitigni storici trentini dimenticati. Proposta Vini è oggi tra i principali player del mercato della distribuzione di vini nel settore Horeca italiano: lo staff aziendale oggi conta su 36 collaboratori e 130 agenti distribuiti in tutte le province italiane. Le referenze in catalogo sono 3.300 per 403 cantine (241 produttori italiani e 162 stranieri). Gli obiettivi per i prossimi tre anni?

Proposta Vini: gli obiettivi del prossimo triennio

«Attualmente viviamo un momento di leggera contrazione del mercato - spiega Andrea Girardi - dovuto all’aumento dei prezzi di molti prodotti e alla conseguente riduzione del potere d’acquisto delle famiglie, mentre l’alta ristorazione non ci risulta in crisi. Le nostre previsioni per il 2024 sono di leggera crescita, data dalle nuove cantine selezionate e dalla linea spirits, nata nel 2021, un’accurata selezione di 81 piccole realtà artigianali del mondo della distillazione. «Nel prossimo triennio - anticipa Girardi - contiamo di consolidare il mercato italiano, che rappresenta per noi il bacino di vendita più importante e strategico. Al contempo, stiamo investendo sul mercato europeo, in particolare Francia, Spagna, Gran Bretagna, Austria, Germania, Hong Kong, Messico, Svizzera, Russia e Irlanda. Quanto ai trend, quest’anno sono andate forte le bollicine in generale ma lo Champagne è stato in calo. Bene anche i vini fermi e stabili i vini dolci, ottime performance per gli spirits».

