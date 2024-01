Ecco la Lager Box di Birrificio della Granda

Dopo un anno dedicato a birre innovative e collaborazioni internazionali, Ivano Astesana annuncia una nuova linea di birre Lager: Bohemian Pils, Rauch, Schwarz e Vienna Lager. «Abbiamo voluto metterci alla prova - commenta il mastro birraio di Birrificio della Granda - reinterpretando stili classici della tradizione europea. Materie prime, lieviti, e processi sono il più possibile coerenti con la tradizione di ogni stile». La nuova produzione sarà caratterizzata da piccoli lotti di soli 15 ettolitri. Le lattine avranno uno stile grafico minimalista: il logo del Birrificio della Granda affianca lo stile della birra, su uno sfondo di combinazioni cromatiche sempre diverse ed evocative.

Bohemian Pils, Rauch, Schwarz e Vienna Lager: le nuove birre di Granda

«Un aspetto interessante del progetto, soprattutto per il canale B2B - commenta Ivano Astesana - è che le birre sono disponibili da subito in confezione mista per il mercato Horeca, in quello che si chiama "Lager Box". Recepiamo forte dal mercato il desiderio di gestire magazzini di prodotto sempre più piccoli ed efficienti. Dato il nostro catalogo in continua crescita, lo strumento delle scatole miste è un modo per permettere ai nostri clienti di poter provare molti prodotti nuovi e sperimentali mantenendo basse le scorte». Ogni mese si aggiungeranno nuove birre. La prossima tappa sarà dunque già a febbraio.

