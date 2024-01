Giuseppe Bursi rieletto presidente di Settesoli per la terza volta consecutiva

Giuseppe Bursi è stato confermato presidente di Settesoli, cantina cooperativa siciliana con sede a Menfi, in provincia di Agrigento. Si tratta del terzo mandato consecutivo per il 66enne. Nel 2017 fu chiamato a sostituire Vito Varvaro che, a differenza di Bursi, non riuscì a convincere gli oltre 2 mila soci della coop a farsi rieleggere per la terza volta. Antonino Scirica e Pasquale Catalano siedono accanto all'agronomo e dirigente dell'assessorato regionale all'Agricoltura, nel ruolo di vicepresidenti. Cantine Settesoli sceglie dunque la continuità.

Giuseppe Bursi rieletto presidente di Cantine Settesoli

Con 36 cultivar su 6 mila ettari di vigneto di cui mille certificati biologici, il 7% dell'intera superficie vitata della Sicilia, la cooperativa di Menfi produce circa 20 milioni di bottiglie all'anno, esportandole in 45 Paesi nel mondo per il 43% del fatturato di 43,7 milioni di euro. Il 70% delle 5 mila famiglie del Distretto delle Terre Sicane, in provincia di Agrigento, è coinvolto nell'attività dell'azienda, titolare di un altro celebre brand, Mandrarossa, riservato all'Horeca.

