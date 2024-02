19ª edizione Birra dell’Anno Unionbirrai: premiazione a Beer&Food Attraction 2024

I vincitori della 19ª edizione di Birra dell'Anno saranno annunciati domenica 18 febbraio 2024 alle ore 14 a Beer&Food Attraction - The eating out experience show, nel corso della cerimonia di premiazione sul palco della Beer&Tech Arena (collocata nella Hall A7/C7). A presentare l'appuntamento durante il quale saranno svelate tutte le birre che saliranno sul podio di BdA 2024 e il Birrificio dell'Anno sarà lo speaker radiofonico Lorenzo Dardano, affiancato come sempre dal segretario generale Unionbirrai Simone Monetti.

Premiazione a Beer&Food Attraction per il concorso Birra dell'Anno Unionbirrai 2024

Ancora poche ore e si darà avvio ufficialmente all'edizione 2024 del concorso di Unionbirrai che premia le migliori birre artigianali e incorona il miglior birrificio artigianale italiano dell'anno. Giovedì 15 e venerdì 16 febbraio sarà sempre la Fiera di Rimini ad ospitare la giuria composta da 84 esperti degustatori di 15 differenti Paesi (Italia, Austria, Bulgaria, Danimarca, Germania, Finlandia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Svizzera, Australia, Giappone, Messico, Panama, Usa). A loro il compito di assaggiare e valutare le 2153 birre di 255 differenti birrifici italiani iscritte al concorso.

Tre le birre che saranno premiate il 18 febbraio per ognuna delle 45 categorie di concorso, a cui si aggiungeranno eventuali menzioni speciali e naturalmente il tanto atteso premio Birrificio dell'Anno, riconoscimento che andrà al produttore che, oltre ad aver ottenuto con le sue birre il punteggio più alto con i migliori piazzamenti in tre differenti categorie, avrà anche ricevuto le medaglie in macrocategorie diverse, definite nel regolamento sulla base di alcuni raggruppamenti stilistici.

© Riproduzione riservata